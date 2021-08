Carreta com óleo tomba em Andirá

Motorista não se machucou mas a carga foi saqueada por moradores da cidade

Uma carreta Mercedes Benz Acor (placas de Campo Grande/MS) tombou no trecho entre a divisa com o estado de São Paulo.

O condutor de 56 anos perdeu o controle da direção ao fazer uma curva à esquerda, tombando na margem direita da via no sentido de seu tráfego. Acidente aconteceu às 16 horas de quarta-feira no KM 389 da PR-092 em Andirá, sendo que a carga de óleo vegetal foi saqueada na sequência.

Foi realizado etilômetro com resultado negativo. A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.