Caminhão tomba em curva

Na PR-160 neste fim de semana em Cornélio Procópio

O motorista (42 anos) de um Iveco (placas de Santa Catarina) trafegava pela PR-160 e ao chegar no KM 50 no entroncamento com a BR-369, tombou à margem esquerda da via. Acidente na tarde de sexta-feira, dia 18, em Cornélio Procópio.

Caminhão tombou numa curva aberta em declive (foto).

O único passageiro (39) sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à Santa Casa local.

Sem machucados, o condutor submetido ao teste do etilômetro resultou em 0,00 MG/l.