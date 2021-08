Caminhão bate na lateral de W/Gol

Carro viajava de Congonhinhas para Nova Fátima nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 25, às 10 horas, ocorreu um acidente na PR-160, Km 89, no munícipio de Santo Antônio do Paraíso.

O acidente do tipo “abalroamento transversal” (frente de um veículo colidiu com a lateral de outro) deixou vítima com machucados leves.

Um caminhão VW/13.190 (foto) com placas de Jataizinho, conduzido por um homem (46 anos), trafegava pela Rodovia Estadual e ao fazer o contorno do trevo bateu na lateral de um Vw/Gol, com placas de Congonhinhas-PR, conduzido por outro homem (69 anos) que trafegava no sentido Congonhinhas – Nova Fátima.

O condutor do caminhão não teve ferimentos, porém o senhor da VW/Gol foi socorrido com machucados leves e encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital de Congonhinhas.

Realizaram o teste etilômetro que não constatou ingestão de álcool.

Os veículos foram liberados no local.