Carro abandonado em posto de J. Távora

Recuperado veículo que foi furtado de uma empresa em Carlópolis

Na madrugada desta quinta-feira, dia 07, por volta das 02h45, a Polícia Militar recuperou um caminhão furtado de uma empresa em Carlópolis, que estava abandonado num posto de combustível, no munícipio de Joaquim Távora.

Após solicitação de uma seguradora a respeito do furto do caminhão VW/24.250, que ocorreu no dia 26 de setembro, os policiais se deslocaram para o local, e encontraram no pátio dos fundos do posto de gasolina o veículo sem as placas.

O caminhão (foto) foi apreendido e tomadas as devidas providências para restituição ao proprietário.