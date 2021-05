Cambará: Vereador solicita ambulância

Reunião reforçou a parceria com o município

Dando início às agendas programadas para no Norte Pioneiro, o Deputado Estadual Cobra Repórter, vice-líder do Governo, esteve em Cambará, onde se reuniu com o ex-prefeito e atual vereador, João Mattar. Ele apresentou algumas demandas da cidade. Entre elas está a aquisição de uma ambulância.

“Estivemos em Cambará para reforçar a parceria com o município e com o vereador João Mattar e colocar nosso mandato a disposição. Ele também nos apresentou demandas na área da saúde e vamos trabalhar junto ao Estado para atendê-las”, afirmou o Deputado.

Reunião reforçou a parceria com o município e com o ex-prefeito e atual vereador, João Mattar, que apresentou algumas demandas da cidade; entre elas está a aquisição de uma ambulância.