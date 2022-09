Cambará: Justiça altera a votação

Mudança de roteiro de transporte rural

O Juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará, considerando que a reforma do prédio da Escola Municipal Professor Luiz Antonio Lorenzette ainda não foi concluída, decidiu que as seções eleitorais 29, 30, 50, 51, 53 e 66 funcionarão no Colégio Nossa Senhora das Graças.

O roteiro do transporte pelos bairros rurais do município no dia dois de outubro ficou assim:

– Linha 1 – Ida 07:00 horas – Retorno 10:00 horas: Água do Boi – Vila Aurora – Alambari – Alambarizinho – Água das Antas – Água dos Coqueiros – Sem Terra;

– Linha 2 – Ida 07:00 horas – Retorno 10:00 horas: Taquaral – Água do Jaú – Água do Vieira;

Observação: Os embarques e desembarques nos bairros rurais acontecerão nos pontos destinados ao regular embarque de estudantes, nas estradas principais de cada bairro.