Beto Preto visita quatro cidades do Norte Pioneiro

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou os municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Carlópolis e Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, nesta sexta-feira (29), e reforçou os investimentos em Saúde na Região.

“A orientação do governador Ratinho Junior é que aproximemos os serviços de Saúde das pessoas, e isso inclui olharmos no olho dos gestores municipais, principalmente nos pequenos municípios, além de visitarmos as unidades básicas, os hospitais e analisarmos onde podemos avançar”, disse Beto Preto.

“Aqui na Região temos diversas obras já aprovadas em processo de licitação, entregamos uma reforma no Hospital Regional do Norte Pioneiro e queremos ampliar ainda mais o atendimento nesses municípios”, acrescentou.

“É importante que um secretário de Estado como o Beto Preto visite nossa Região e continue nos ajudando a investir ainda mais na Saúde desses municípios”, disse Lupion. “O secretário sempre nos atende e ouve as necessidades dos nossos municípios”, disse Romanelli.

JACAREZINHO – Em Jacarezinho, o secretário visitou a Câmara Municipal de vereadores e falou sobre obras na cidade. O município tem oito processos já aprovados, somando R$ 1.817,510 liberados tramitando com licitações.

“Jacarezinho tem seis reformas de Unidade Básica de Saúde (UBS) já aprovadas, uma amplicação de UBS e uma construção de UBS para reforçar a Atenção Primária. Além disso, o Governo do Estado escolheu o município para ser o primeiro a sediar um Ambulatório Médico de Especialidades, que irá beneficiar ainda mais a população”, explicou o secretário.

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – O Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, passou por uma obra de revitalização e adequação, custeada pelo Governo do Estado em conjunto com a Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas). O espaço foi inaugurado nesta sexta-feira (29) pelo secretário Beto Preto e o presidente da Funeas, Marcello Machado. O valor do investimento é R$ 787.504,42 e inclui aquisições de móveis, computadores e pintura.

“Essa é uma casa de Saúde que vai proporcionar acolhimento para todos os paranaenses que moram aqui no Norte do Pioneiro e esse investimento vai seguir o propósito deste Governo de encurtar distâncias e regionalizar a Saúde”, afirmou Beto Preto.

CARLÓPOLIS – O secretário visitou o Hospital São José, em Carlópolis, juntamente com o prefeito Hiroshi Kubo, para verificar a obra de ampliação construída com o apoio financeiro do Estado. A área total do terreno da unidade é de 19.980 m², sendo 1.753,55 m² reformados, com ampliação de 249,43 m² no Centro de Diagnóstico, 300 m² para heliponto e guarita, além da pavimentação das áreas externas do hospital. O investimento nesta unidade soma mais de R$ 2,5 milhões entre recursos federais, estaduais e próprios.

Beto Preto comentou sobre a reforma na unidade. “Fiz questão de vir até o hospital para ver de perto onde o dinheiro do Governo do Estado foi aplicado. Nossas visitas visam trazer o Governo Ratinho Junior para perto dos municípios, trazer aquele sentimento forte de fraternidade e principalmente, de alegria em ver que o recurso estadual foi usado corretamente e que a população que é usuária do Sistema Único de Saúde, receberá um atendimento de qualidade”.

RIBEIRÃO CLARO – O prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato e a secretária municipal de Saúde, Josiane Vilella, receberam o secretário na Prefeitura da cidade, para solicitarem novos investimentos na Região. “O município tem cerca de R$ 300 mil em equipamentos já liberados e agora estamos conversando para ampliações e reformas na Santa Casa”, afirmou o secretário Beto Preto, firmando o compromisso de se reunir na Secretaria, nível central, em Curitiba, para avaliar nossos investimentos para a Região.

Presença também do médico e vereador José Merhi Mansur Filho.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario