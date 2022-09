Beto Preto cumpre agenda em 12 cidades do NORTE PIONEIRO

Ibaiti, Pinhalão, Tomazina, Siqueira Campos, Guapirama, S. Antônio da Platina, Carlópolis, Cornélio, Santa Mariana, Bandeirantes, Itambaracá e Jacarezinho

O candidato a deputado federal Beto Preto cumpriu agenda no Norte Pioneiro nos últimos dias e reafirmou o projeto de regionalização da saúde. Passando por Ibaiti, Pinhalão, Tomazina, Siqueira Campos, Guapirama, Santo Antônio da Platina, Carlópolis, Cornélio Procópio, Santa Mariana, Bandeirantes, Itambaracá e Jacarezinho, conversou com lideranças e profissionais da saúde.

Beto Preto ressaltou os investimentos feitos enquanto secretário de Estado da Saúde em reformas e ampliações de hospitais que hoje são referências na descentralização da assistência.

Em Ibaiti, foram destinados cerca de R$ 4 milhões para a reforma do hospital municipal. Na Santa Casa de Siqueira Campos, uma importante obra também vai melhorar o acesso à unidade, assim como nas Santas Casas de Bandeirantes e Cornélio Procópio e a Jacarezinho.

“Este é o olhar que sempre defendemos, de poder ofertar serviços de saúde perto da casa das pessoas, evitando deslocamentos para grandes centros. Na pandemia também investimos nesses hospitais parceiros, abrimos portas para o atendimento do cidadão. Agora, queremos ampliar e melhorar ainda mais estas condições de assistência”, afirmou.

Outra bandeira é a abertura regional para o atendimento e tratamento de pacientes com câncer e procedimentos cardíacos.

Beto Preto, que já foi prefeito de Apucarana, enfatizou a necessidade de revisão do orçamento federal para viabilizar mais investimentos e auxiliar no custeio de hospitais, atualmente com a maior parcela assumida pelos estados e municípios.

“Todas as ações que fizemos nos dão a condição de ampliar a oferta de especialidades. Além do investimento físico, equipamos os hospitais. Em Santo Antônio da Platina, no Hospital Regional, temos um tomógrafo de alta tecnologia. Vamos buscar agora melhorar o financiamento do SUS para abrir novos procedimentos”, assinalou.