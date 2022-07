Bárbara Vieira é pré-candidata à deputada federal pelo PDT/PR

Moça é de Quatiguá e tem somente 24 anos

Bárbara Vieira, de 24 anos, é pré-candidata à Deputada Federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

A jovem é muçulmana e mãe do Erick Luiz, que tem três anos.

Faz parte do Movimento de Ação de Mulheres Trabalhistas (AMT) e é de Quatiguá.

Afirma que, mesmo sendo de oposição partidária, no mandato da prefeita Adelita Parmezan, “ela tem feito um bom trabalho para o município”. Bárbara vê compromisso e dedicação com povo Quatiguaense, e espera que o próximo prefeito (a) continue apresentando desempenho produtivo.

Em encontro recente, participaram juntamente com Bárbara, o ex-Prefeito de Londrina, Barbosa Neto, o vereador de Curitiba, Marcos Vieira, o enfermeiro Luiz Zanatta, a presidente do PDT de Apucarana, Renata Borges, a presidente da AMT (a Ação da Mulher Trabalhista) Paraná, Ana Moro e o presidente da JS Paraná, Luan Azevedo.

As dobradas já fixas são com o vereador de Curitiba Marcos Vieira, e com o Luan Azevedo, que são pré candidatos a Deputado Estadual. Seu apoio é a Ciro Gomes como presidente, e ao senado, Eneida Desiree, professora de direito constitucional e eleitoral na UFPR em Curitiba.



O planejamento governamental é que toda ação será pautada para o povo. Não haverá abusos, excessos de propagandas, poluição ambiental, contratação de empresas especializadas, gastos supérfluos para engajamento e estadia.

Confira mais sobre a pré-candidata: