Atunorpi participa do encontro integrado do Paranapanema

Reunião discutiu pautas importantes para gestão de recursos hídricos

A Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná, Atunorpi esteve representada no encontro integrado do Paranapanema, onde foram discutidas pautas importantes para gestão de recursos hídricos. O 5º Encontro Integrado do Paranapanema promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema) aconteceu no início de junho em Avaré (SP).

O presidente da Atunorpi, Welington Bergamaschi, esteve presente no evento no Hotel Berro D’Água e falou a respeito. “Este encontro é de extrema importância para ampliar os diálogos e as troca de experiências, além da união das agendas para melhorar a Bacia Hidrográfica e garantir às necessidades mínimas para o desenvolvimento do Turismo nas margens das represas”, destacou.

O objetivo do encontro foi estabelecer diálogo, mobilização e a integração dos membros dos sete comitês que estão instalados na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBHs Alto Paranapanema, Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema, em São Paulo; Piraponema, Tibagi e Norte Pioneiro, no Paraná; e o Comitê interestadual do Rio Paranapanema, composto por representantes dos dois estados e da União)

A integração dos Comitês que atuam no Paranapanema é um compromisso assumido desde a instituição do Comitê Interestadual, em 2012. Após dois anos realizada de forma virtual, esta edição de 2022 teve como tema “O Reencontro” e foi marcado pela retomada do formato de imersão.

O evento contou com participação do Secretário Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Everton Souza; do Secretário Executivo Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Luiz Ricardo Santoro; e do Diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Filipe de Mello Sampaio Cunha.

Segundo o presidente do CBH Paranapanema, José Luiz Scroccaro, o encontro serviu para expor as muitas conquistas do setor. “Mesmo passando por momentos difíceis, assim como todos os setores, devido à pandemia, o Comitê e a Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema obtiveram muitas conquistas. Como o trabalho desenvolvido na crise hídrica severa, que acometeu na Bacia nos últimos anos e conseguimos fomentar a elaboração de regras operacionais para que os reservatórios atendam minimamente todos os usos múltiplos da água”, destaca.