Assassinado com disparo de arma

Investigações continuam para apurar o caso e encontrar o assassino

Na manhã deste domingo, dia 02, um homem foi encontrado morto numa residência localizada em Bandeirantes. De acordo com o boletim oficial, o caso foi registrado após verificação da Polícia Militar.

As autoridades foram solicitadas pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). À vista disso, no local, encontraram o corpo já sem vida. A vítima, Anderson da Rocha, estava com perfuração no tórax.

Até o momento, acredita-se que a causa da morte tenha sido disparo com arma de fogo.

No endereço estavam algumas testemunhas, contudo ninguém soube explicar ao certo o caso. O autor do homicídio ainda não foi encontrado, buscas continuam.