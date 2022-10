Aprovados em concurso tomam posse na prefeitura

Cidade Joia ganha mais 18 servidores

Dezoito novos servidores tomaram posse na prefeitura de Santo Antônio da Platina nesta segunda (03) e terça-feira (04). Foram convocados os candidatos classificados no concurso realizado em maio deste ano para os cargos de professor, atendente, nutricionista, arquiteto, projetista e agente fiscal.

O prefeito José da Silva Coelho Neto recebeu os servidores no gabinete, onde foram recebidos com a mensagem de boas vindas do prefeito e fizeram a assinatura oficial de posse. Os servidores serão destinados para as secretarias de Educação, Saúde, Planejamento e Departamento de Tributação.