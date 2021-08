Apreendida uma T de maconha no NP

Tabletes estavam numa camionete que acabou abandonada em Santa Mariana

Operação conjunta entre as Polícia Militar e Rodoviária Federal resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha na noite de segunda-feira (9), em Santa Mariana. A droga estava dentro de uma caminhonete L200 Triton, cujo motorista tentou empreender fuga numa estrada rural.

A PRF recebeu informações que um veículo L200 Triton estaria transitando em alta velocidade na BR-369. Uma equipe da Polícia Militar ao realizar rondas no região de Cornélio Procópio visualizou um veículo com as características repassadas e, imediatamente acionou as equipes da PRF e demais viaturas da região.

Após alguns quilômetros e sem condições de visualização, devido a poeira, o veículo foi encontrado abandonado, não sendo possível identificar o condutor. Equipes Rotam da 1ª e 4ª Cia, equipe ALI 4ª Cia, e da PRF chegaram em apoio à ocorrência e a camionete foi localizada a aproximadamente 100 metros à frente, abandonada, com o pneu traseiro estourado devido aos disparos, carregada com tabletes de maconha. Ao ser consultado o chassi do veículo constatou-se que estava suprimido, não sendo possível sua identificação

No interior, localizadas 1.579 tabletes de maconha, totalizando 1.079 Kg. O veículo e a carga foram encaminhadas para a polícia civil de Santa Mariana para procedimentos.