Antonely inaugura novo CRAS que atenderá 500 famílias de Ibaiti

Vice Ulisses, vereadores e Secretário Ney Leprevost participaram da cerimônia

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, vereadores, o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost e a secretária municipal de Assistência Social de Ibaiti, Márcia Andréia Pereira Lemes inauguraram na tarde desta quinta-feira (11), o novo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Ibaiti.

Durante a cerimônia de inauguração, Leprevost disse que o Governo do Paraná está intensificando os trabalhos em todo o Estado para atender e dar qualidade de vida às famílias que precisam. “Juntos, Estado e municípios trabalham para diminuir as desigualdades e promover a inclusão social, principalmente para as famílias que se encontram em vulnerabilidade”.

O CRAS de Ibaiti leva o nome do jovem Guilherme Canto Darin, falecido em 2008 aos 24 anos de idade. Familiares do homenageado receberam das mãos do prefeito Dr. Antonely Carvalho, a cópia da Lei nº 974 de 26 de novembro de 2019 que dá o nome ao centro. O jovem Matteus Darin, sobrinho do homenageado falou em nome da família.

O chefe do executivo comentou que Ibaiti há muito tempo precisava de um local próprio para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. O prefeito também falou que o Centro de Referência da Assistência Social é administrado pelo município de Ibaiti, responsável pela manutenção e contratação das equipes de assistente social, psicólogo, educador social e assistente administrativo. “Estamos trabalhando em parceria com o Governo do Estado, para atender a população em situação de vulnerabilidade no município”, afirmou o prefeito.

Dr. Antonely agradeceu ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, ao secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost e ao deputado estadual Alexandre Curi, representante da cidade de Ibaiti na Assembléia Legislativa, que auxiliou nos trâmites da finalização da obra.

“Quero agradecer ao governador Carlos Massa Ratinho Junior pela sua visão municipalista e de apoio ao município de Ibaiti. Quero agradecer também ao secretário da SEJUF, Ney Leprevost por essa importante obra que irá beneficiar muito o município de Ibaiti e ao deputado estadual e nosso representante Alexandre Curi por nos auxiliar nos trâmites para a finalização da obra do CRAS”, declarou o prefeito.

A nova unidade foi construída na Rua Jonas Teixeira no Bairro João Edmundo de Carvalho, próximo aos bairros Cohapar, Bom Pastor, Sub 50, Área Verde, Vila Sossego e Bairro Nova Esperança, ao lado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e tem capacidade de atendimento a 500 famílias por ano.

O prédio possui recepção, sala da assistente social, sala da psicóloga, sala do Cadastro Único, banheiros masculino e feminino, banheiro para pessoa com deficiência, almoxarifado, sala de reuniões, sala de coordenadora do CRAS, cozinha e dispensa. A ação é do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho com recurso na ordem de R$ 861.897,14.