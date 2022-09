Antonely apresenta novas vans para transporte de pacientes

São três novos veículos

O prefeito Dr. Antonely Carvalho apresentou na semana passada, os novos veículos que passarão a fazer parte da frota da Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti.

São três novas vans minibus zero km da marca Mercedes-Benz Sprinter, com teto alto, com capacidade para 18 ocupantes, airbags frontais, cintos de segurança, sensores de estacionamento, controle elétrico dos vidros, poltronas reclináveis para passageiros, com computador de bordo com conexão USB e Bluetooth.

Os novos veículos serão utilizados no transporte de pacientes que precisam de atendimento de média a alta complexidade nos grandes centros de saúde do Estado.

As novas vans foram adquiridas através de Consórcio Público Intermunicipal pelo valor total de R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), sendo 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) do Governo do Estado do Paraná; R$ 200.00,00 (duzentos mil reais), através de emenda parlamentar e R$ 285.00,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), com contrapartida município.

“O transporte de pacientes precisa ser realizado com boas condições e conforto. Com estas novas vans na Secretaria de Saúde nossos pacientes serão transportados com segurança e comodidade para tratamentos especializados em outros grandes centros do Estado. Com veículos novos e confortáveis nossa população terá um transporte de qualidade nas viagens realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde”, declarou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.