Antonely anuncia a construção de portais

Nas entradas da zona urbana de Ibaiti

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, anunciou que o município deverá ter em breve três portais de acesso à cidade. A construção dos portais é uma solicitação antiga dos moradores, que além de transformar a cidade de Ibaiti ainda mais bonita e moderna, também vai facilitar o acesso de veículos e pessoas a área urbana.

Para o prefeito, os portais irão trazer uma melhor identificação do município na região, além de gerar uma marca para a cidade e atrair novos investidores.

Os três portais serão instalados um na Avenida Paulo Cruz Pimentel, outro na Rua Teófilo Marques da Silveira e o terceiro na Avenida Alice Pereira Goulart (avenida do DER), três importantes vias que acessam diretamente o centro da cidade. Dois monumentos serão construídos com recursos próprios do município e o terceiro com recursos do Governo do Estado.

Deverão ser construídos com elementos que caracterizam o município de Ibaiti e sua história e que serão responsáveis por alavancar ainda mais o turismo no município.

Portais de entrada são muito comuns em cidades com potencial turístico. Ibaiti hoje, é referência na região em várias áreas e o turismo também sempre foi uma característica marcante do município. Além de possuir belas paisagens naturais turísticas, o município de Ibaiti atualmente compõe a Rota do Rosário e integra a Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná.

Divulgar o município de Ibaiti também é um dos objetivos para a construção dos portais. “Atrair novas empresas e investidores para o nosso município sempre foi um dos objetivos da atual administração. Os portais serão um símbolo para a nossa cidade. Os monumentos, além de deixar nossa cidade mais bela, irá atrair novas empresas fomentando a geração de emprego e renda”, declarou o prefeito.