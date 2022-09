Alexandre Curi visita amigos em Jacarezinho

Ouviu demandas e sugestões de jacarezinhenses

O deputado estadual Alexandre Curi (PSB) esteve em Jacarezinho visitando amigos.

Entre os presentes, o prefeito Marcelo Palhares, o secretário municipal de Gabinete, Willian Ferreira "Makito", o ex-prefeito Sérgio Faria, Tarcísio Mossato Pinto, ex-chefe do IAP (Insituto Ambiental do Paraná), atual Instituto Água e Terra, Márcio Aparecido Azevedo, Rosângela Bruno, Márcia Scarpelini, e Antônio Carlos de Almeida, o popular Tomate.