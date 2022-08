Agosto dourado traz reuniões de gestantes novamente em Jaboti

Posto de Saúde da Família retornou com o grupo e as reuniões mensais

Após dois anos sem reuniões de gestante, devido a Pandemia, a Equipe do Posto de Saúde da Família, retornou com o grupo e as reuniões mensais.

Neste mês, em comemoração ao Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo a amamentação, houve a presença da consultora em amamentação, a Enfermeira Franciane Curan, que gentilmente aceitou o convite e conversou com as gestantes sobre amamentação.

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído determinando que, no decorrer do mês sejam intensificadas ações inter-setoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, tais como:

– realização de palestras e eventos;

– divulgação nas diversas mídias;

– reuniões com a comunidade;

– ações de divulgação em espaços públicos;

– iluminação ou decoração de espaços com a cor dourada.

É conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

A história da Semana Mundial de Aleitamento Materno teve início em 1990, num encontro da Organização Mundial de Saúde com a UNICEF, momento em que foi gerado um documento conhecido como “Declaração de Innocenti”. Para cumprir os compromissos assumidos pelos países após a assinatura deste documento, em 1991 foi fundada a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação (WABA, sigla em inglês). Em 1992, a WABA criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno e, todos os anos, define um tema a ser explorado e lança materiais que são traduzidos em 14 idiomas com a participação de cerca de 120 países.

São dias de intensas atividades que buscam promover o aleitamento exclusivo até o sexto mês de vida, se estendendo até os dois anos ou mais de idade. A Semana Mundial da Amamentação (SMAM) está focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança, sendo considerada um veículo de promoção do aleitamento.