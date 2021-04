Em casos parecidos faça sua denúncia através do número 181

Na tarde desta segunda-feira, dia 12, um menor foi apreendido na rua Deolindo Panichi, , localizada no parque Salomão Sogair, em Ribeirão Claro. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 18h10m.

O adolescente, de 16 anos, foi abordado no momento em que a Polícia Militar realizava patrulha no Parque Ecológico. Ele estava portando uma porção de maconha e um dichavador.

Foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.