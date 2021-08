Abre licitação para Aterro Sanitário de Jacarezinho

Prefeitura receberá propostas das empresas até três de setembro

Publicado na quarta-feira (18) o edital de licitação que vai escolher a empresa a ser contratada pelo município de Jacarezinho para a prestação de serviços de operação, manutenção e monitoramento do aterro sanitário, e ainda a prestação de serviços de operação e manutenção das lagoas de armazenamento do chorume produzido nas células de deposição de lixo.

O valor máximo previsto para os serviços são de R$ 608.633,00 por 5 meses de contrato. A Prefeitura receberá as propostas das empresas interessadas até o dia 3 de setembro e iniciará a sessão de disputa de preços às 9 horas do mesmo dia.

Segundo o secretário municipal do Meio Ambiente, Carlos Alberto Lopes, o prazo estipulado se deve à disponibilidade orçamentária para fazer frente a despesa. “O ideal seria contratarmos por um ano, e ir renovando a cada ano. Devido à urgência, vamos fazer por 5 meses, que é o que temos disponível no orçamento da Secretaria”, explica.

Entre os serviços que serão prestados estão a operação, manutenção e monitoramento do aterro; prestação dos serviços de operação e manutenção das lagoas de armazenamento de chorume; controle de acesso na área do aterro; recebimento e pesagem dos caminhões de lixo; espalhamento, compactação e recobrimento dos resíduos; sistema de drenagem de percolado, gases no maciço e recalque do lixiviado; drenos horizontais e verticais; poços de recalque do lixiviado; monitoramento das águas e do lixiviado, entre outras atividades. A estimativa é de que 600 toneladas de lixo sejam manejadas todo mês.

“Em virtude da situação irregular do lixão e considerando que foi construída nova célula, se faz necessária sua operação com a melhor técnica, e para tanto decidimos, em comum acordo com o prefeito Marcelo Palhares, terceirizar essas atividades, visando atender a melhoria na qualidade do serviço público no que tange à destinação final de resíduos no município de Jacarezinho”, justifica Lopes. “Estes serviços são contínuos e essenciais na gestão de resíduos sólidos do município de Jacarezinho, que tem como foco atender e melhorar a saúde pública e o meio ambiente da sociedade”, finaliza.

Técnica- Todos os serviços no Aterro deverão ser executados em conformidade com as condições e especificações técnicas discriminadas no Termo de Referência do Edital e seus anexos. A operação do aterro compreende a aplicação do método de engenharia para recebimento, manejo e destinação final dos resíduos sólidos, de modo a prevenir e minimizar os danos ao meio ambiente e à saúde pública, confinando o rejeito no menor volume possível dentro da célula para destino final.

A licitação se dará na modalidade Pregão Eletrônico (n.° 76/2021) e o edital completo está disponível no endereço https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao.