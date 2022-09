A luta continua, diz deputado Anibelli

Ele esteve novamente no Norte Pioneiro

O deputado estadual Anibelli Neto visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado dos vereadores Flávio Reinutti Maiorky, o Flavinho, e Rudinei Benedito Esteves, o Rudi, e do ex-vereador Cláudio Domingues, o Cação, que dão suporte à sua reeleição.

Na ocasião, lembrou ter base eleitoral na região e comentou também que permanece atento às demandas do Norte Pioneiro. Possui apoio do correligionário Flávio Zanrosso, prefeito de Tomazina, e do ex-deputado federal João Arruda, com quem se encontrou semana passada em Bandeirantes, “a luta continua”, assinalou.

Presidente do MDB do Paraná, exerce seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa. Atualmente é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Médico veterinário e advogado, Anibellinho, como é carinhosamente conhecido, trabalhou em seu primeiro mandato (2011) em defesa dos interesses da juventude e dos estudantes (destacando a educação especial), a inclusão de pessoas com câncer e a recuperação de usuários de drogas, período em que desenvolveu vários projetos que se tornaram leis.

Nesse período foi o presidente da Comissão de Turismo e da Comissão Especial da Reforma Política, na Assembleia Legislativa, época em que tomou posição firme contra o “TARIFAÇO” do Detran, proposto pelo então Governo, foi contra os aumentos no ICMS e no IPVA, das tarifas de água e de luz, sempre lutando pelas reduções dos valores da energia elétrica rural, inclusive mediando a volta do desconto do ICMS nela incidente.

Integrou o Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar e a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores do Campo e da Cidade, além de figurar como ativo membro da Frente Parlamentar Contra a Prorrogação dos Pedágios no Paraná.

Anibelli Neto defende que as empresas públicas como Copel e Sanepar tenham um caráter social em suas políticas e que não somente visem lucros para as companhias e seus sócios privados. Para o líder, elas podem disponibilizar isenções e descontos para os mais necessitados, bem como uma ampliação de suas atuações.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario