Prefeitura relata 120 dias de saúde em Siqueira Campos

Reequipar UBS

A Secretaria Municipal de Saúde realizou avaliação orçamentária dos recursos federais da Portaria 965/2016 e Portaria 2008/2018 do Fundo Municipal de Saúde, onde havia saldos entre os anos de 2016 e 2018. Depois de concluída a avaliação foram adquiridos através de licitação vários equipamentos para complementar as atividades nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), atendendo os Programa de Atenção Primária a Saúde, Centro Odontológico e Fisioterapia, Centro de Triagem COVID-19.

Proteção ao funcionário

Foram adquiridos EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) com recursos destinados ao enfrentamento à pandemia. No início da gestão Germano e Paulão, não haviam EPI’s para os funcionários da saúde. Foram adquiridos EPI’s para a Secretária de Educação, com recursos da COVID-19 destinado ao município em torno R$ 64.000,00 mil. A secretária de Educação (todos através de licitação) já recebeu os EPI’s no mês de maio.

Novos computadores

Aquisição de 40 computadores com a resolução 405/2017 de recurso estadual, para as necessidades das Unidades Básicas de Saúde. Os computadores atuais se encontram em situações precárias e não comportam o programa E-SUS do Ministério da Saúde, o que fazia com que o município perdesse recursos devido à falta de alimentação do programa com as produções de atendimento e procedimentos realizados pelas equipes da Secretaria de Saúde por meio de processo licitatório. Aguardando a chegada dos computadores.

Ambulância UTI

Entrega de uma ambulância UTI (recurso federal adquirida na antiga gestão e recebido este ano); Uma Van cedida pelo Estado (destinada aos pacientes em tratamento de hemodiálise).

Respeito aos pacientes

Contratação da Casa de Apoio na cidade de Londrina, para acomodação dos pacientes que viajam para realizarem tratamento de câncer no HCL e demais tratamentos.

Local adequado

Mudança definitiva do Centro de Triagem COVID-19 para antigo espaço do CRAS. O local foi reformado pela Secretária de Obras e ficou mais apropriado, amplo e arejado, com bom fluxo aos pacientes e melhor acomodação.

Reforço para Saúde

Realização de processo seletivo simplificado, para contratação de profissionais da saúde, para complemento da equipe do Centro Triagem COVID-19 e Unidades Básicas de Saúde, levando em conta que alguns funcionários da saúde se aposentaram.

Segurança para pacientes

Manutenção da frota municipal da saúde entre ambulâncias, carros baixos, troca de pneus, óleos e manutenções parte elétrica e mecânica, plotagem, para manter os carros/ambulâncias em boas condições de uso e segurança nos transportes dos pacientes.

Prioridades Oxigênio

Aquisição de cilindros de oxigênio para pacientes que fazem oxigenoterapia prolongada em domicílio e oxigênio para as ambulâncias por processo licitatório.

Melhora da frota

Está em processo de licitação a aquisição de uma ambulância e um carro baixo (transporte sanitário) através do recurso de acordo com a Portaria 769/2019. Maior rapidez nos atendimentos aos pacientes que precisam de transporte para tratamentos e exames outros municípios.

Parceria CISNORPI

Realização de exames de imagem (ultrassom Itinerante) de diversas especialidades através do consórcio CISNORPI. A parceria reduziu as filas de espera eletivas.

Eletrocardiograma no município

Retorno e ativação do aparelho de Eletrocardiograma para a realização dos exames dentro do município. A reativação do aparelho favoreceu os pacientes não vão precisar mais se deslocar para outros municípios para realizar o procedimento. EM ANDAMENTO: aguardando momento oportuno para início devido grande aumento do fluxo no Posto Central onde se encontra instalado o aparelho.

Apoio ao trabalhador

Pensando nos trabalhadores a administração, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar o atendimento odontológico à noite. A comunidade trabalhadora vai poder contar com o retorno dos atendimentos odontológicos noturnos (início previsto para junho).

Vacinação COVID-19

A Campanha de Vacinação contra COVID-19 segue avançando no Plano Estadual em conformidade com PNO, mantendo sistema atualizado com todas as doses registradas no sistema de informação (SPNI). A campanha vem seguindo em conformidade com as regras dos grupos prioritários elencados pelo plano mor, dando sequência conforme remessas de doses de vacina recebidas. A vacinação continua até atingir cobertura de toda população conforme plano estadual.

Mais médico

Para agilizar ainda mais o atendimento aos pacientes que procuram consultas no Centro de Triagem da COVID-19, a administração contratou mais um médico para atendimento diário – 40 hrs/semanais.

Campanhas de Proteção

Fortalecimento nas ações para conscientização da população sobre as medidas protetivas.

Melhor atendimento

Locação de um prédio para melhor acomodação da sala de vacina e especialidades médicas como Ultrassom em geral e obstétrico, pediatria e psiquiatria. Desta maneira ocorrerá a transferência da equipe de fisioterapia para o novo prédio onde será somente Centro de Fisioterapia Municipal. Solicitação através de Memorando. Interno do dia 29/01/2021. Projeto guardando aprovação da administração/licitação/compras.

Atenção médica domiciliar

Adesão ao Programa EMAD do Ministério da Saúde através da Portaria 825 de 25 de abril de 2016, para complemento a atenção domiciliar, onde o município receberá um incentivo para contratação de uma equipe de saúde, sendo médico, enfermeiro, assistente social; fisioterapeuta e um técnico de enfermagem. A ação irá reduzir a demanda hospitalar e permanência dos usuários internados. Em andamento projeto protocolado junto ao Ministério da Saúde aguardando aprovação.

Saúde Mental

Adesão à equipe multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental através da Portaria 3588/2017. O município irá receber um incentivo para contratação de equipe a atuar e ampliar acesso e assistência em saúde Mental para pessoas de todas as faixas etárias. Projeto em andamento entregue ao Ministério da Saúde guardando aprovação (Colaboração: David Batista).