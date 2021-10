Darci, Oriovisto e Arns visitaram npdiario três anos atrás

Foi o único veículo de comunicação da região que prestigiaram na campanha de três anos atrás

Contrariando todas as perspectivas e pesquisas eleitorais realizadas ao longo da campanha de 2018, Professor Oriovisto Guimarães (Pode) e Flávio Arns (Rede, na época, hoje Pode) ocuparam as duas vagas ao Senado pelo Paraná. Eles foram eleitos, respectivamente, com cerca de 29% e 23% dos votos válidos. De forma surpreendente, os recém-eleitos desbancaram políticos de trajetória consolidada no estado, como Roberto Requião (MDB) e Beto Richa (PSDB).

Os dois visitaram apenas um veículo de comunicação do Norte Pioneiro: o npdiario.

Veja links aqui: https://npdiario.com/cidades/candidato-a-vice-governador-confirma-criacao-de-cidade-da-policia/

e também: https://npdiario.com/cidades/nos-ultimos-3-anos-brasil-virou-um-parafuso-diz-flavio-arns-veja-video/

Candidato mais bem votado, Oriovisto chegou ao Senado já na primeira eleição que disputou. Ele também nunca tinha ocupado um cargo público. O professor é um dos fundadores do Grupo Positivo, que começou em 1972 como cursinho pré-vestibular e que, hoje, se consolidou como um conglomerado que incluiu uma universidade, editora, gráfica e fábrica de celulares e equipamentos de informática. Oriovisto também é o concorrente ao Senado que declarou maior patrimônio – R$ 297,7 milhões .

Flávio Arns ocupou uma cadeira do Senado pela segunda vez. Ele já havia cumprido mandato de senador entre 2003 e 2011. O candidato também já foi deputado federal pelo Paraná por três legislaturas seguidas – entre 1991 e 2003. Arns também ocupou duas secretarias ao longo do governo Richa – a de Educação e a de Assuntos Estratégicos.

Para compor o Executivo e o Legislativo (Presidente da República, Governador, Senador da República, Deputado Federal e Deputado Estadual), muitas pessoas ainda acreditam no mito de que se houver mais de 50% dos votos nulos ou brancos, o certame poderá ser anulado, convocando-se novas eleições. Isso não existe.