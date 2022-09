Rubens Bueno repudia perseguição contra rádio

E alerta o ministro das Comunicações

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) repudiou nesta quinta-feira (22) a perseguição contra a Rádio Alternativa FM, de Guaratuba, por parte da prefeitura local, que tenta impedir o trabalho da emissora. Ele também adiantou que enviará requerimento ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, alertando sobre a situação.

“A autorização para o funcionamento de rádios é de competência do Executivo Federal e do Congresso. Pelo que fomos informados, a prefeitura está tentando, por meios não usuais, impedir a atividade da emissora. Por isso vamos solicitar ao ministro medidas no sentido de proteger o funcionamento livre e a que a Constituição Federal garante à rádio”, afirmou Rubens Bueno.

A Rádio Alternativa FM está no ar há 21 anos e recentemente fechou uma parceria de conteúdo com o Portal da Cidade. De lá para cá, vem enfrentando dificuldades para a concessão de alvará de funcionamento. A Prefeiturade Guaratuba tentou suspender as atividades da emissora, alegando haver uma irregularidade na construção do prédio que abriga rádio. Motivo: a falta de um recuo de 3 metros.

Segundo o Portal da Cidade, no auto de infração apresentado à Alternativa FM no último dia 15, a fiscalização pediu a “paralização (sic) da atividade comercial até a sua regularização”. Uma multa de R$ 1.560 ainda foi aplicada. Como rádio comunitária, a Alternativa FM não desempenha atividades comerciais e não tem fins lucrativos.

“Ao que parece o prefeito e seus aliados estão se sentindo incomodados com o trabalho imparcial e investigativo que vem sendo feito pela rádio e por isso tentam impedir seu funcionamento em pleno período eleitoral. Assuntos tratados pela emissora como os aumentos no executivo municipal e a fiscalização dos gastos da prefeitura parecem estar incomodando. Esse é o papel da Imprensa e é um absurdo tentarem calar a rádio com medidas abusivas”, finaliza Rubens Bueno.