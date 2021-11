Ricardo Barros será ouvido pela Veja

Líder do Governo na Câmera em matéria na Amarelas On Air



O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP), é o próximo convidado do Amarelas On Air, programa de entrevistas da revista Veja. No sexto mandato na Câmara, Barros é um dos um dos principais interlocutores do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. A entrevista será transmitida na segunda-feira (22), a partir das 19h, em todos os canais digitais da revista.

Com apresentação da jornalista Clarissa Oliveira, o Amarelas On Air é inspirado nas tradicionais Páginas Amarelas, da edição impressa de Veja, e recebe a cada semana um convidado relevante da cena política e econômica. A entrevista é feita por uma bancada composta por jornalistas de VEJA e convidados.



O programa já entrevistou o ex-presidente Michel Temer, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o governador de São Paulo, João Doria, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o pré-candidato do Psol ao governo paulista, Guilherme Boulos e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.



A entrevista com o deputado Ricardo Barros será transmitida simultaneamente no YouTube, Facebook e Twitter da Veja.