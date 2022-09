Paulo Martins cresce em último debate para o Senado

Apoiado abertamente por Bolsonaro e Ratinho Junior

Os candidatos ao Senado pelo Paraná participaram do debate promovido pelo jornal Gazeta do Povo, na noite desta segunda-feira (26), em Curitiba. E o senador Álvaro Dias (Podemos), que tenta o quarto mandato seguido, não compareceu.

O confronto mais quente foi entre o deputado federal Paulo Martins (PL), candidato do presidente Bolsonaro, e o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil). Isso porque, apesar de sua saída controversa do governo, Moro tenta atrair os eleitores fiéis ao presidente.

Martins destacou o que chamou de traição do ex-ministro, que “desestabilizou o país com acusações irresponsáveis e sem provas contra Bolsonaro”, e disparou: “O senhor agora quer o voto do eleitor bolsonarista, sustenta essas acusações que o senhor fez contra o presidente?”.

Sérgio Moro falou sobre a operação lava jato, fez rodeios, mas não respondeu diretamente ao questionamento.

Paulo Eduardo Martins, que também é jornalista, se mostrou bastante à vontade diante das câmeras. E deixou Sérgio Moro irritado com uma pergunta sobre aborto. Isso porque, em sua tese de doutorado, há 20 anos, o ex-magistrado elogiou a decisão que legalizou o aborto de fetos de até seis meses, nos Estados Unidos.

Para Martins, que também tem o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, a participação no debate foi mais um momento importante. “Historicamente, o voto para o Senado é o último que o eleitor decide. Então, esse é momento em que o povo vê quem é ausente, quem tem caráter, palavra e quem é fiel a valores e não a oportunidades”.

E completou: “Eu tenho certeza que o povo paranaense entendeu que, quem é Bolsonaro é Paulo Martins, assim como quem é Ratinho é Paulo Martins também. Essa luta é pela liberdade, pelas nossas famílias, nossos valores, pelo Paraná e pelo Brasil”.