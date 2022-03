Norte Pioneiro em Revista Semanal

CIEDEPAR

O Ciedepar (Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná) reuniu prefeitos da região da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) para fortalecer as ações para obtenção de recursos em defesa da Educação da região. O Consórcio é presidido pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos (foto acima), que também é vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná. O encontro contou com a participação de representantes de 25 cidades da região.

Fim do uso de máscaras

Depois de dois anos, as máscaras deixaram de ser de uso obrigatório em ambientes abertos. Mas, em ambientes fechados ou com aglomeração de pessoas, elas ainda devem ser usadas.

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) destacou a importância da lei que instituiu a obrigatoriedade do uso de máscaras no Paraná, mas ressaltou que, agora, é um momento de mudança, de virada de páginas. “Talvez tenha sido a lei mais importante que conseguimos construir nesta legislatura por conta das vidas que foram salvas”, diz Romanelli.

Falta pouco para o pleito de 2022

Com a proximidade do dia dois de outubro, os pré-candidatos e postulantes a reeleição deputado federal se animam e ampliam trabalhos no Norte Pioneiro.

São os casos de Luisa Canziani (foto), Rubens Bueno, Sandro Alex, Edinho Vieira, Paulo Leonar, Toninho Wandscheer, Ricardo Barros, Padovani, Gleisi, Leandre, entre outros.

Norte Pioneiro

A professora Gabriela Vieira Silva, da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) – campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, está na lista da Revista Forbes, como uma das 20 mulheres mais inovadoras do Brasil, na área de agtechs, modelo de startup com foco em atividades voltadas para o agronegócio. Doutora em Agronomia, ela ocupa a oitava posição no seleto rol..

Carlópolis

Os 115 anos de Carlópolis serão comemorados dia 2 de abril, em alto estilo. A reabertura do Hospital São José é um dos presentes que a cidade vai ganhar no dia do aniversário. Também será inaugurado o Centro de Exames e Diagnóstico por Imagens. Com a reabertura do hospital, que terá heliponto e recebeu investimentos de R$ 5 milhões, moradores que são transportados para atendimento em outras cidades terão atendimento mais rápido. “

Joaquim Távora

Estudantes e atletas de Joaquim Távora receberam kits esportivos e materiais que serão utilizados em treinos e atividades de lazer. Os kits contêm bolas de futebol, vôlei e basquete, coletes, apito, bomba para encher bola, mochilas e outros materiais utilizados nas aulas.

Cornélio Procópio

A escolha da empresa que fará a reforma do Colégio Estadual Cívico Militar Monteiro Lobato, em Cornélio Procópio, será dia 1º de abril. O custo estimado da obra é de R$ 1,2 milhão. Romanelli e o prefeito Amin Hannouche (PSD) lutaram juntos para conquistar os recursos necessários. E elencaram outras obras importantes para a educação na cidade, dentre elas, as novas instalações do 3º Colégio Militar do Paraná. “Inauguramos o Colégio Willian Madi e distribuímos novos uniformes aos alunos do Colégio Monteiro Lobato, que agora serão atendidos com a reforma do prédio”, relembra o prefeito.

IFPR Jacarezinho

A aluna Grazielle Rodrigues da Silva e o estudante Pedro Henrique Azevedo de Oliveira representaram o campus de Jacarezinho, do Instituto Federal do Paraná, na final da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Eles apresentaram dois projetos: “Criação de jogos como recurso pedagógico na área de ciência e tecnologia de alimentos para surdos” e “Game para desenvolver a cognição e auxiliar no aprendizado de geometria para crianças com TDAH”.

Chegando… Chegando…

Faltam pouco mais de sete meses para as eleições e o eleitorado já começa a definir os nomes em quem vai votar. Tem político que vai se decepcionar e outros que surpreenderão a todos.

Quem viver, verá.

Dentro de alguns dias, o desespero tomará conta de alguns, principalmente dos mais arrogantes.

Apae Jacarezinho

A Prefeitura de Jacarezinho vai investir R$ 100 mil na construção de uma cobertura para a APAE atender melhor as crianças que praticam equoterapia.

A licitação para realização da obra está agendada para o dia 1º de abril, véspera de aniversário da cidade, que vai comemorar 122 anos.