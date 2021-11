Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

A lenda do Furacão

Ídolo da torcida do Athetico Paranaense, Barcímio Sicupira Júnior (fotos e vídeo) foi homenageado pelos deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSB), Alexandre Curi (PSB), Ademar Traiano (PSDB) e Galo (PODE) com o título de cidadão benemérito do Paraná.

A lei que concede que homenageia o maior artilheiro da história do Athético foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Sicupira atuou por oito temporadas e foi o maior goleador do clube paranaense, com 158 gols marcados.

Expansão

A reitora da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná), Fátima Padoan, o prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela (PODE) e o deputado Romanelli se reuniram essa semana em Curitiba para debater a expansão do campus de Jacarezinho. A proposta é criar uma extensão em Joaquim Távora e criar novos cursos, dentre eles, o de Tecnólogo em Agronegócio. O pedido deve ser analisado nos próximos dias pelo Conselho Universitário. Segundo o deputado, a meta é respeitar a vocação regional e incentivar o empreendedorismo e a geração de emprego e renda no Norte Pioneiro.

Norte Pioneiro

Três municípios do Norte Pioneiro foram vencedores do Prêmio Gestor Público Paraná, iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Paraná que conta com apoio da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e AMP (Associação dos Municípios do Paraná).

No total, 187 projetos foram inscritos por 77 prefeituras. Os três municípios, com iniciativas destacadas, são Cambará, Sertaneja e Tomazina.

Cambará

Em Cambará, o projeto vencedor é o Crochetando Histórias – Espalhando Amor, desenvolvido pela Secretaria da Assistência Social no Cras (Centro de Referência da Assistência Social). A ação atende 30 mulheres, com idades entre 40 e 70 anos, que apresentam traços de vulnerabilidade emocional. A proposta resgata as vivências de convivência e promove o inter-relacionamento e as habilidades já desenvolvidas pelas mulheres, criando um espaço de troca de afetos e de saúde mental.

Sertaneja

Em Sertaneja, o destaque ficou para o Pipa (Projeto Integrado de Proteção ao Adolescente), que oferta serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

O Pipa atende adolescentes de 12 a 17 anos da área urbana e do distrito de Paranagi, um dos principais pontos turísticos do Norte do Paraná.

Tomazina

Dois projetos apresentados pela prefeitura de Tomazina também estão na lista das ações premiadas no PGP-PR. Um dos projetos envolve o fortalecimento da atividade cafeeira por meio do associativismo e destaca o papel da mulher empreendedora e produtora de cafés especiais. O projeto Fomento Café atende as produtoras de grãos especiais, aumentando a renda e autoestima das participantes e tem como destaque a Associação das Mulheres do Café Matão.

Tomazina 2

Também de Tomazina, foi premiado o projeto Parque das Corredeiras – Atrativo Turístico Formando Atletas, que destaca a formação de atletas, com aproveitamento do potencial turístico das corredeiras que cortam a cidade e atraem turistas ao município.

Joaquim Távora

O prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela esteve em Curitiba, onde se reuniu com o secretário Rômulo Marinho Soares, da Segurança Pública. Para diminuir os furtos e roubos na cidade, ele quer a criação de uma agenda conjunta das polícias militar e civil. Vilela também pediu maior investimento nas estruturas de atendimento aos moradores da cidade. “Vamos reunir todos os dirigentes da área de Segurança Pública para estabelecer uma agenda de compromissos, onde juntos vamos trabalhar para garantir tranquilidade e segurança a toda a população”, anuncia.

Abatiá

A Prefeitura de Abatiá concluiu a obra de construção da ponte sobre o rio Lajeado, ligando os bairros Matida e Morada do Sol. A obra foi realizada em parceria com o Governo do Estado.

A prefeitura também realizou uma série de obras de infraestrutura, com a readequação das vias e acesso dos dois bairros. As duas comunidades são próximas, mas estavam divididas pela falta de uma ponte.

Luto

O setor de turismo e hotelaria do Norte Pioneiro está de luto pelo falecimento do empresário Douglas Ferro, 77 anos, que deixou um grande legado de realizações e contribuições para o desenvolvimento no Paraná. A Assembleia Legislativa aprovou voto de pesar pelo falecimento do empresário. Atualmente, a família Ferro está construindo em Bandeirantes o Resort Hotel Morro dos Anjos, que dará suporte ao crescente fluxo de turismo religioso para visitação do Santuário de São Miguel Arcanjo.

O templo é o terceiro maior do mundo dedicado ao santo e recebe cerca 500 mil peregrinos por ano. À família Ferro, nossas condolências.

Governador no Norte Pioneiro

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta sexta-feira (29) mais 52 automóveis para reforço da frota da saúde em 22 municípios da 19ª Regional de Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Os carros serão utilizados para atendimento domiciliar dentro da Estratégia da Saúde da Família (ESF). A entrega dos veículos foi em Santo Antônio da Platina.

“Esses carros vão atender todos os municípios da região. Queremos resgatar a saúde da família, esse programa fantástico que leva o cuidado para dentro da casa das pessoas. Esses veículos vão permitir que as equipes médicas dos municípios possam visitar idosos e pessoas que ficaram com alguma sequela da Covid-19, por exemplo”, afirmou o governador.

Os veículos integram a maior renovação da frota da Saúde realizada pelo Governo do Estado. São 1.211 automóveis modelo Gol, da Volkswagen, com motor 1.0, ar- condicionado, direção hidráulica e quatro portas. Cada carro foi adquirido por R$ 34,5 mil, somando mais de R$ 41,7 milhões em investimentos com recursos do tesouro do Estado. Somente os automóveis destinados à 19ª Regional de Saúde somam mais de R$ 1,7 milhão.