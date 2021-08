Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Dengue

O Norte Pioneiro registrou redução de 96% dos casos de dengue nos 22 municípios da região. Os dados são do boletim epidemiológico estadual divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Na avaliação do deputado Luiz Cláudio Romanelli, a redução de casos de dengue se deu pelo empenho de moradores em parceria com as prefeituras No período de agosto do ano passado até julho deste ano, Cambará registrou 137 casos, Jacarezinho 11 e Carlópolis sete.

Dengue 2

O empenho da comunidade fez com que Jacarezinho recebesse um prêmio destaque do Sesc/Senac, que premiou as prefeituras que eliminaram o maior número de focos do mosquito Aedes aegypt. O prêmio ajudou na diminuição dos casos de dengue em todos os municípios, que foram incentivados a eliminar os focos do mosquito. O empenho das equipes de endemias das cidades, que se esforçam para reduzir os criadouros do mosquito e controlar os casos da doença, ajudou a destacar o Norte Pioneiro em todo o Paraná.

Santo Antônio da Platina

Dois novos veículos foram entregues pelo prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão Coelho Neto (Pode) e pelo vice Chico da Aramon (PMN) para a Secretaria de Assistência Social e para o Centro Educacional Lar Jesus Adolescente.

A entrega foi feita para a presidente da entidade, Setime Barreto (foto na capa com o chefe do executivo) e ao secretário de assistência social Cristiano Benedito Lauro. Um veículo será utilizado no transporte de alimentos da agricultura familiar do programa Compra Direta para as famílias atendidas pelo CRAS. Já o destinado ao Lar Jesus Adolescente ficará disponível para atendimento das necessidades da instituição.

Cornélio Procópio

O Instituto Plural, de Cornélio Procópio, foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Paraná com o título de utilidade pública estadual. A iniciativa foi apresentada pelo deputado Romanelli. O Instituto Plural desenvolve ações em diversas áreas, como a assistência social, saúde e esporte.

Está presente também em Londrina e Pato Branco e em Chapecó (SC), Santa Cruz do Sul (RS) e São José do Rio Preto (SP). O presidente da instituição, o empresário Joni Silva Correia, disse que o reconhecimento dos deputados possibilita a abertura de portas para recebimento de recursos do Estado. “Um reconhecimento como este facilita a tomada de decisão, além de incluir nossa entidade no Programa Nota Paraná”, resume.

Carlópolis

Para ajudar as famílias carentes a superarem o frio intenso do inverno paranaense, a Prefeitura de Carlópolis realizou uma Campanha Relâmpago para arrecadar roupas, agasalhos, calçados e cobertores. Todo o material será distribuído a famílias cadastradas nos programas assistenciais do Município. As doações podem ser encaminhadas diretamente à Prefeitura de Carlópolis.

Siqueira Campos

Já em Siqueira Campos, a Prefeitura investe na substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, que são mais eficientes, baratas e ecologicamente corretas.

O investimento é de mais de R$ 430 mil, com recursos do município. A estimativa é de que a obra esteja concluída em até 60 dias.

Itambaracá

O projeto Esporte Para Todos, criado pelo secretário de Esportes de Itambaracá, professor Marcos Xavier, foi criado com a finalidade incentivar e dar condições de igualdade às crianças e adolescentes de baixa renda à prática esportiva. O projeto piloto será desenvolvido em parceria com uma escola pública. O professor, que já comandou equipes vitoriosas nas fases regionais dos Jogos Escolares do Paraná, disse que a retomada dos projetos sociais em Itambaracá está sendo programada e serão ofertadas várias modalidades esportivas para os adolescentes da cidade.