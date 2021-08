Norte Pioneiro em Revista Semanal

Fim do recesso

Os deputados retomaram nesta segunda-feira, dia dois , os trabalhos na Assembleia Legislativa do Paraná. Depois de um semestre de muito trabalho, os últimos seis meses do ano não devem ser diferentes. Na avaliação do primeiro-secretário da Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), a discussão sobre a nova concessão de rodovias deve concentrar as atenções dos parlamentares no segundo semestre de 2021. “O tema mais importante que temos que votar no segundo semestre é a questão do pedágio”, afirma o deputado.

Habitação

Prefeitos do Norte Pioneiro participaram de uma reunião virtual com o presidente da Cohapar, Jorge Luiz Lange para debater projetos habitacionais que atendam a todas as cidades da região. Levantamento feito pelo deputado Romanelli aponta que mais de 600 casas estão previstas para atender a famílias da região, algumas com obras já avançadas e outras em andamento, além de projetos para atender quem ainda não têm casa própria.