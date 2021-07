Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Siqueira Campos – Os enxadristas Luiz Guilherme, Nickolas Misturini e Ana Júlia, de Siqueira Campos, fizeram bonito no Campeonato Brasileiro de Xadrez, disputado em Florianópolis.

A competição contou com a participação de 112 enxadristas de nove estados, que disputaram em três categorias. Ana Julia (Sub-16) perdeu apenas duas partidas e ficou em 6º lugar. Ela também disputou na modalidade relâmpago e conquistou a 4ª colocação. Estreante em competição nacional, Nickolas Misturini (Sub-16 Absoluto) ficou em 22º lugar. Já Luiz Guilherme, com apenas 14 anos, disputou na categoria Sub-18 Absoluto e ficou em 24º lugar.

O trio de Siqueira Campos, que é o município do Norte Pioneiro que mais se destaca na prática do xadrez, é instruído pelo experiente Jean Henrique (foto principal).

Pedágio

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) defendeu maior participação da Assembleia Legislativa, por meio da Frente Parlamentar sobre o Pedágio no Paraná, nas tratativas envolvendo a futura concessão de rodovias no estado.

O Primeiro secretário da Alep reforçou que o Poder Legislativo precisa ter espaço na discussão porque foi protagonista na mudança do sistema proposto pelo Ministério da Infraestrutura ao defender o menor preço de tarifa. Ele alerta que informações da imprensa dão conta de que o novo modelo está quase fechado.

“O tema é complexo e vai impactar a vida do Paraná pelos próximos 30 anos. Não é possível que a Assembleia Legislativa, que fez um grande movimento junto com a sociedade civil organizada e o setor produtivo, fique excluída do debate”, declarou. As audiências ocorreram em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava, Apucarana, Jacarezinho, Maringá, Umuarama, Telêmaco Borba/Ortigueira, Paranavaí, Paranaguá, Campo Mourão, Ponta Grossa e Lapa/São Mateus do Sul.

Cornélio Procópio

O prefeito Amin Hannouche (PSD) anunciou investimentos de mais de R$ 4 milhões no Aeroporto Municipal Francisco Lacerda Júnior, em Cornélio Procópio. Com a reforma, considerada a maior dos últimos 50 anos, o aeroporto poderá ser aprovado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para receber aeronaves de grande porte. “Sem dúvida, será uma das maiores obras das últimas décadas. Já fizemos diversas reformas, mas esta será para transformar o aeroporto em um dos melhores do interior do Estado”, prevê o prefeito.

Santo Antônio da Platina

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina assinou convênio de mais de R$ 2,5 milhões para atendimento às entidades assistenciais do município. O dinheiro será repassado mensalmente, para ajudar na aquisição de insumos, alimentos e bens de consumo.

As entidades beneficiadas são o Asilo São Francisco de Assis, a Casa de Acolhimento Renascer, a APAE, a Promoção Humana, o Projeto Boia Fria, a Casa da Criança Recanto Feliz, o Lar Jesus Adolescente, o Hospital Nossa Senhora da Saúde, a Associação Francisco Pró Vida, o Instituto do Câncer de Londrina e a Sociedade Protetora dos Animais Mundo Cão. “São ações como essa que aquecem o coração. A maioria dessas entidades funciona com o trabalho de voluntários que lutam por aqueles que mais precisam”, avalia o prefeito professor José da Silva Coelho Neto (Pode).

Joaquim Távora

Em comemoração ao Dia de Cooperar 2021, uma cooperativa de crédito do Norte Pioneiro fez a doação de 28 cestas de alimentos não perecíveis ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Joaquim Távora.

Os alimentos serão distribuídos a famílias cadastradas nos programas assistenciais do município. O prefeito Reginaldo Vilela (Pode) disse que parcerias como essa são importantes instrumentos de cidadania, na ajuda e atendimento às necessidades dos moradores de Joaquim Távora.

Bandeirantes

A Secretaria Especial da Receita Federal instalou um Ponto de Atendimento Virtual na Aciab (Associação Comercial e Empresarial de Bandeirantes), anexo à Junta Comercial do Paraná. A proposta é facilitar o atendimento aos moradores de Bandeirantes e cidades vizinhas, que não precisarão mais se deslocar até Cornélio Procópio, Jacarezinho ou Londrina para a execução de serviços que passam a ser prestados no novo espaço.

Sapopema

O projeto de lei que denomina Sapopema de “Capital Paranaense do Turismo de Aventura” segue para sanção do governador Ratinho Junior (PSB) e será transformada em lei. O município reúne belezas naturais que atraem visitantes do Paraná e outros estados.

São cachoeiras, montanhas, grutas, cavernas, trilhas e outros ambientes de contemplação e interação com a natureza. Entre os principais pontos de visitação, estão o Pico Agudo – com mais de 1.100 metros –, o mais alto do Norte do Paraná, o Salto das Orquídeas – com 43 metros de queda d’água – e cachoeiras como Bela Vista, França e da Mata.

Santana do Itararé

A estrada de terra que liga Santana do Itararé a Siqueira Campos está sendo recuperada, com obras de cascalhamento e patrolamento.

O prefeito José de Jesus Izac (PT) autorizou o serviço para promover melhoria nas condições de tráfego e segurança para os produtores e moradores da área rural. “Estamos buscando atender a população e aos produtores que dependem de estradas em boas condições. É um trabalho importante para que as pessoas tenham mais segurança ao trafegar por estas estradas, contribuindo para o crescimento da economia de Santana do Itararé”, destaca o prefeito.

Santa Cecília do Pavão

Também em Santa Cecília do Pavão, o prefeito Edimar Santos (PTB) realiza uma série de obras de melhoria das estradas rurais. Uma delas é na principal via de acesso ao Bairro 700 Alqueires, no limite com Nova Santa Bárbara. A estrada possui 13 km de extensão, no trecho entre a PR-090 e o Rio São Jerônimo. A obra é executada com recursos próprios e tem por objetivo garantir o escoamento da produção, o trânsito e o acesso dos moradores da zona rural à área urbana, além de garantir transporte escolar seguro e eficiente.

Você é importante

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) quer a participação efetiva e direta do eleitor no mandato parlamentar. Para isso, ele criou um canal para que o cidadão paranaense possa opinar, enviar sugestões e até criticar quando for necessário, por meio de mensagens pelo WhatsApp.

Acesse deputadoromanelli.com/zap e participe. “Cadastre-se, compartilhe com seus amigos, vizinhos e familiares e ajude a construir o Paraná que todos queremos. A Política só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas. Conto com você”. Registrado.