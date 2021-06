Deputado Evandro Araújo visita bases

Parlamentar vem se destacando na batalha contra o pedágio caro

O deputado estadual Evandro Araújo (PSC) fez visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado dos assessores Jefoni Nogari, Douglas Alexandre Garcia e José Roberto Vares (fotos).

Na ocasião, comentou sobre assuntos do momento e se mostrou satisfeito com o crescimento de sua base no Norte Pioneiro.

Nascido em Altônia, ainda bebê de colo foi morar em Marialva e criar raízes na região de Maringá. Casado, pai de quatro filhos, professor universitário, ele é formado e Mestre em Administração pela Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Sua carreira política iniciou com um fato curioso, em 2000, quando saiu candidato a vereador em Marialva e obteve 1.247 votos, um recorde mantido até hoje por uma candidato. A curiosidade é que, mesmo assim, por não estar em uma coligação, Araújo não foi eleito apesar do recorde.

Foi em 2004 que, enfim, Araújo foi eleito vereador de Marialva e aos poucos ganhou projeção como parlamentar. Sua atuação no primeiro mandato foi tão bem avaliada, que logo foi convidado para ser vice-prefeito na eleição de 2008, o que acabou acontecendo.

Em 2010, saiu pela primeira vez candidato a deputado estadual, pelo então PHS, e foi eleito suplente com 34.169 votos em todo o estado. Já em 2014, mesmo fazendo menos votos, sendo eleito suplente com 23.233, Araújo assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2015.

Araújo praticamente cumpriu todo o período como deputado e seu mandato logo foi reconhecido, na eleição de 2018, com a votação expressiva de 64.767 mil votos, sendo o nono mais votado em todo o Paraná para deputado estadual.

O parlamentar tem como principal bandeira, no mandato atual, a luta por um modelo de pedágio mais justo e pela menor tarifa. Ele é vice coordenador da Frente Parlamentar Sobre os Pedágios e vem ganhando destaque ao chamar a atenção dos paranaenses contra o chamado “modelo híbrido”, escolhido pelo Ministério da Infraestrutura, que segundo ele, não atende o desejo da população por melhores tarifas.

O deputado também tem atuado em temas relevantes, como educação básica e apoio às universidades estaduais, saúde, defesa da vida e proteção ambiental. Dentro da Alep, é visto como um político que atua em todas as frentes, com forte participação nas principais comissões temáticas da casa e com bom volume de projetos de lei apresentado e leis criadas.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO