Com restrição, agência concentra divulgações de interesse público

Notícias serão ocultadas nos sites ligados à administração direta e indireta

Entre domingo, dia dois de julho, e a divulgação do resultado das eleições 2022(dois de outubro), a comunicação do Governo do Estado do Paraná será realizada exclusivamente pela Agência Estadual de Notícias, em cumprimento à Lei Federal nº 9.504/1997, ao Decreto Estadual nº 10.161/2022 e à Resolução Conjunta CC-SECC nº 01/2022. Ela terá como orientação apenas aquilo que é de utilidade pública.

Durante esse período, as notícias serão ocultadas nos sites ligados à administração direta e indireta, bem como o histórico da Agência Estadual de Notícias, com informações do governador Carlos Massa Ratinho Junior (foto), ficará fora do ar. Dessa maneira, jornalistas não terão acesso a textos, fotos e vídeos antigos.

As redes sociais dos órgãos e entidades, e do próprio Governo do Paraná, também ficarão fora do ar até o fim do pleito para o cargo de Chefe do Poder Executivo do Estado.

Jornalistas que precisarem de informações do Governo do Estado ou das secretarias, autarquias e empresas públicas, com conteúdo sobre a administração pública e não sobre candidatos, devem utilizar os canais usuais com as assessorias de imprensa.