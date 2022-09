Transferido Desfile Cívico Platinense

Será promovido na manhã do próximo domingo

O Desfile Cívico de Sete de Setembro em Santo Antônio da Platina foi remarcado para o próximo domingo, dia 11, devido as condições climáticas. A informação é do chefe do executivo, Professor Zezão Coelho, dada no final da manhã desta terça-feira, dia seis.

O início das solenidades será nove horas em frente da prefeitura (fotos) e começo do desfile na avenida Oliveira Motta.

Haverá a participação de alunos, professores e funcionários de estabelecimentos de ensino, Centro Municipais de Educação Infantil, Polícia Militar, Tiro de Guerra, representantes de entidades etc.

As fanfarras também se exibirão na avenida Oliveira Motta, como a do Colégio Estadual Tiradentes (vídeo abaixo durante apresentação do conjunto de instrumentos de metal em momento festivo no Festival em Sesc em junho de 2022).

O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da história, a independência. Foi nesse dia, em 1822, que d. Pedro deu início a trajetória como nação independente.

O clima agradável e patriótico sempre atrai os platinenses no feriado.