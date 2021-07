Tomazina inaugura parque na próxima sexta-feira

Às margens da PR-272 com festa para toda a comunidade regional

O Parque Antônio José do Nascimento, ou Parque do Trevo será inaugurado na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, às 17 horas.

Além do parquinho, será oferecido algodão doce e pipoca à vontade e, também, um Festival de Pipas que acontecerá às 16 horas. Confeccione e leve o seu papagaio ou ganhe a sua pipa no local, o importante é a criançada colorir o céu.

Após o pôr do sol, haverá queima de fogos. Será obrigatório o uso de máscara!

A equipe do chefe do executivo, Flávio Xavier Zanrosso, entregará a obra oficialmente para a comunidade tomazinense, às margens da PR-272, com Academia ao Ar Livre, pista de caminhada, iluminação, jardinagem entre outros.