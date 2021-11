Romanelli recebe Cidadania Honorária de Santo Antônio

Cerimônia será promovida amanhã à noite na sede do Legislativo Platinense

Por sugestão do vereador Luciano Vermelho (nas fotos com o parlamentar) o Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), Luiz Cláudio Romanelli receberá a Cidadania Honorária – aprovada por unanimidade – às 20 horas desta quinta-feira, dia quatro, na sede do Legislativo de Santo Antônio da Platina.

Roma viaja hoje no início da tarde, à convite, com o governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior para Cornélio Procópio (detalhes daqui a pouco em outra matéria). Cumprirá agenda extenuante que inicia logo cedo online.

Ele é integrante essencial na Mesa Diretora monitorando e ouvindo representantes de todas as regiões do Paraná na Alep. Amanhã também, compromissos em vários municípios, devendo chegar na Cidade Joia apenas no início da noite.

Romanelli é advogado e especialista em gestão urbana. Foi reeleito em 2018 para o quinto mandato como deputado estadual. As urnas já o consagraram em seis mandatos: cinco de deputado estadual e um como vereador de Curitiba.

Além de parlamentar, exerceu cargos de gestão pública: foi secretário estadual de Habitação, presidente da Cohapar e secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia Solidária. Também atuou na iniciativa privada nas áreas de obras e importação.

É pai de Luiz Cláudio, Juliana, Bruno e Luiza. É também avô de Júlia.

Casado com a professora Fabiana Cristina de Campos (foto abaixo), diretora-geral da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo.

Nascido em Londrina, Romanelli começou a trabalhar cedo, aos 12 anos, na metalúrgica de seu irmão mais velho, Roberto.

Aos 16, mudou-se para Curitiba, capital de todos os paranaenses.

É torcedor apaixonado do Athetico.

No final da década de 70, Romanelli ingressou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e participou ativamente da redemocratização do País se destacando como um dos coordenadores do movimento “Diretas Já” no Paraná. Foi presidente da segunda zonal do partido, chefe de gabinete da Fundepar e da Secretaria de Assuntos Comunitários e secretário-geral do Diretório Estadual do MDB.

Em cargos eletivos, iniciou sua jornada ao assumir o mandato de vereador de Curitiba em 1988. Em 1994, foi eleito deputado estadual pela primeira vez, e desde 2006 foi reeleito para quatro mandatos consecutivos.

Foi um dos poucos deputados a votar contra a implantação dos pedágios e contra os benefícios fiscais para as montadoras estrangeiras onerosos ao caixa do Estado. Participou ainda do movimento contra a privatização do Banestado e da Copel. Defendeu a criação do Fundo de Aval aos pequenos e médios empresários e atuou fortemente pela ampliação do ensino profissionalizante.

Na área da habitação, foi secretário especial de Política Habitacional e por duas vezes, presidente da Cohapar. Em 1991, lançou o programa “Casa da Família”. A partir daí, começou o maior programa de habitação do Paraná. Nas duas gestões que esteve à frente, mais de 105 mil famílias foram atendidas pela Cohapar.

Levou ainda o programa de habitação para a área rural e para as comunidades indígenas. Trabalhou pela regulamentação e urbanização das ocupações irregulares através do programa “Direito de Morar”.

Como parlamentar, apresentou mais de 50 projetos de lei – 33 estão em vigor. Na Assembleia Legislativa, foi presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e integrou todas as principais comissões do legislativo estadual, incluindo a Comissão de Constituição e Justiça, onde relatou mais de 400 proposições.

Na liderança do Governo por duas vezes, encaminhou votações de 340 projetos de lei do Poder Executivo, 17 projetos de Lei da Defensoria Pública, 8 projetos de lei complementar do Tribunal de Contas, 4 projetos de lei complementar do Ministério Público e 28 projetos de lei do Tribunal de Justiça.