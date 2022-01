Roma na reinauguração do quartel de bombeiros de Cornélio

Evento ocorreu nesta terça-feira (18); o novo comando também foi empossado

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) participou nesta terça-feira, 18, da reinauguração da sede do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio. O novo comando também foi empossado. O tenente Luciano Alberto de Souza Camilo assume o lugar do capitão João Paulo de Oliveira.

Romanelli destacou o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, que em março comemora 110 anos de fundação. “O Corpo de Bombeiros do Paraná é um exemplo de instituição. Possui um dos melhores quadros do país e uma história de trabalho e dedicação ao povo brasileiro”.

O deputado afirmou que nos últimos anos vários investimentos têm sido feitos pelo Governo do Estado para reforçar a Corporação, como a entrega de viaturas, veículos e equipamentos para melhoria do atendimento à população.

Romanelli também foi homenageado pelo apoio para as obras de adequação e ampliação do Quartel de Cornélio Procópio. “A reforma do prédio existente foi a melhor solução aliando técnica e boa aplicação do dinheiro público”.

O evento contou com a participação da prefeita em exercício, Angelica Olchaneski (PSB), do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, do deputado estadual Tercílio Turini (CDN) e do comandante do 3º Grupamento de Bombeiros, major Clodomir João Marafigo Junior, além de autoridades locais e da região.

Parceria — As obras de reforma e readequação do Quartel do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio foram iniciadas em 2020. Com recursos do Funrebom (Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros) e apoio da prefeitura, foram investidos mais de R$ 1,1 milhão.

O novo espaço recebeu obras de ampliação e modernização das estruturas internas, contemplando sala de aula, central de operações, academia, alojamentos, refeitório, almoxarifados, estacionamento e espaço de atendimento ao público.

O Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio fica na avenida Francisco Grigoravicius, 111, no conjunto Taurus.