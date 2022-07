Ricardo Barros recebe homenagem pelos 34 anos de vida pública

Ex-ministro é deputado federal e atual líder do governo em Brasília

Um jantar comemorativo realizado na noite de quinta-feira (7), em Maringá, marcou os 34 anos de vida pública de Ricardo Barros.

Em julho de 1988, ele se filiou ao Partido da Frente Liberal (PFL) e iniciou a sua trajetória política, vindo a se tornar prefeito de Maringá em 1989 com apenas 29 anos de idade. De lá para cá, já são seis mandatos como deputado federal, além de passagens no Governo do Paraná como secretário de Indústria e Comércio e Governo Federal como ministro da Saúde.

A homenagem reuniu em torno de 1,2 mil pessoas no Buffet Vivaro, entre as quais maringaenses e moradores de pelo menos três regiões do Estado, incluindo autoridades políticas, empresários e lideranças de cerca de 200 municípios paranaenses, base de atuação do parlamentar que, atualmente, também responde como líder do Governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Realizada por uma comissão organizadora e ex-secretários municipais de Maringá à época em que Barros era chefe do Executivo, a homenagem destacou o trabalho dele na busca incessante por melhorias para todo o Paraná. Isso graças a uma das principais expertises do parlamentar em Brasília, que é entender o orçamento público com maestria para definir uma política de transformação municipalista por meio de recursos federais disponíveis e conquistados.

Na ocasião, Barros agradeceu pessoalmente cada um dos participantes e afirmou que a vocação em servir à população foi aprendida dentro de casa. “Quando eu era criança, meu pai já era vereador em Maringá. Há uma vocação em nossa família em servir, principalmente àqueles que mais precisam”, disse Barros em entrevista coletiva.

DESTAQUE POLÍTICO – Autoridades municipais, estaduais e nacionais fizeram questão de homenagear Ricardo Barros, destacando o importante papel do parlamentar em prol das causas paranaenses no Congresso Nacional.

Entre dezenas de prefeitos e vereadores de todo o Estado, também estiveram presentes as seguintes autoridades: ex-governadora do Estado e conselheira da Itaipu Binacional, Cida Borghetti, João Carlos Ortega, secretário do Estado representando o governador Carlos Massa Ratinho Jr., deputado federal Osmar Serraglio, prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros.

Representando a Alep, prestigiaram a homenagem a Barros os deputados estaduais Jacovós, Dr. Batista, Soldado Adriano José, Maria Victória e Do Carmo. Também compareceram no jantar o presidente da Câmara de Maringá, Mário Hossokawa, e o ex-prefeito de Marialva, Celso Martini, além do jornalista e ex-secretário de Comunicação de Maringá Edmundo Albuquerque e o empresário Jefferson Nogarolli.

Algumas autoridades não puderam homenagear Barros pessoalmente, mas fizeram questão de mandar mensagens por vídeo, que também foram exibidas durante o jantar, sendo eles: presidente da República, Jair Bolsonaro, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, prefeito de Curitiba, Rafael Greca, Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, além dos parlamentares Guto Silva, Márcio Nunes, Alexandre Curi, Evandro Araújo, e Tiago Amaral.