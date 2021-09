Reunião em Jacarezinho foca ações do governo

De tarde na sede do IAT em Jacarezinho

O Coordenador da Casa Civil, Juarez Leal Daio (foto com o governador Carlos Massa Ratinho Junior), e Marcos Antônio Pinto, gerente da Bacia Hidrográfica do Norte Pioneiro, comandarão importante reunião nesta quarta-feira, dia 29, a partir das 14 horas no IAT (Instituto Água e Terra), em Jacarezinho.

Entre os assuntos, a questão da segurança pública, Banco de sangue, investimento na agricultura, Cisnorpi e suas ações, além da gestão ambiental na região.

Presenças do comandante do 2ºBPM , major Emerson Castelo Branco, presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde) Marcelo Palhares e o diretor da 19ª Regional, Marcelo Nascimento, Coordenadora do Hemocentro Márcia Scarpelini e o Chefe Regional da secretaria estadual de Abastecimento, Fernando Emannuel.