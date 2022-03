Hospital São José em Carlópolis será reaberto dia dois de abril

Evento ocorrerá juntamente ao 115º Aniversário do município

O prefeito do município de Carlópolis, Hiroshi Kubo, convida a população a comparecer na comemoração solene do aniversário da cidade, bem como para a reabertura do Hospital São José (fotos), que passou por reformas e melhorias em sua infraestrutura e acomodação.

O evento será realizado no dia dois de abril na Rua Capitão Estácio, 460.

Segue a programação:

09:00h: Cerimonial Religioso

10:00h: Hasteamento da Bandeira/Hino Nacional

10:10h: Cerimonial com autoridades presentes

11:00h: Desfile Colégio Militar Hercilia de Paula Silva

11:15h: Apresentação Fanfarra Santo Antônio da Platina

11:30h: Apresentação Poesias dos alunos das escolas municipais

12:00h: Corte de fita da Inauguração do Hospital São José