Reabertura do Hospital São José nos 115 anos de Carlópolis

Existente desde 1975 será reinaugurado no início do mês que vem

O Hospital São José será reaberto no dia 2 de abril nas comemorações dos 115 anos de emancipação político-administrativa de Carlópolis, informou o prefeito Hiroshi Kubo (PSD) ao deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB). O parlamentar vai participar das comemorações do aniversário da cidade.

“Com a reabertura, depois de oito anos fechado, o hospital volta a atender os moradores da cidade. Também vamos inaugurar o Centro de Exames e Diagnóstico por Imagens”, disse o prefeito de Carlópolis.

Com a reabertura do hospital, que terá heliponto, moradores que são transportados para atendimento em outras unidades de saúde na região, terão atendimento mais rápido, sem precisar de deslocamentos. “É uma grande notícia para Carlópolis e todo o Norte Pioneiro. Um presente para toda a comunidade local e regional”, disse Romanelli.

O hospital terá atendimento de pronto socorro, internamentos e cirurgias, além de maternidade e diversas especialidades médicas. No espaço também vai funcionar o centro de exames e diagnóstico por imagens. O investimento de mais de R$ 5 milhões faz parte da parceria da prefeitura com os governos estadual e federal.

“Estamos devolvendo à população uma conquista com a melhoria na área da saúde. Estamos no caminho certo, é um momento importante para todos”, disse o prefeito Hiroshi Kubo.

Para a obra, Romanelli e o deputado federal Pedro Lupion (PP) apresentaram emendas de R$ 300 mil cada um, mais R$ 1 milhão do Estado e outros R$ 100 mil para compra de equipamentos e mobiliário. “É um sonho realizado por meio de esforços de todos e que vai melhorar, de forma considerável, o atendimento na saúde aos moradores de Carlópolis”, disse o deputado.

Ampliação — O Hospital São José, em Carlópolis, foi completamente reformado e ampliado, com o apoio financeiro do Governo do Estado. A área total do terreno da unidade de saúde é de 19.980 metros quadrados, 1.753,55 metros quadrados foram reformados.

Além disso, teve aumento de 249,43 metros no Centro de Exames e Diagnóstico por Imagens e 300 para heliponto e guarita, além da pavimentação das áreas externas do hospital.

Festividades — A reabertura do hospital e a inauguração do centro de exames são as principais atividades em comemoração ao aniversário de Carlópolis.

As festividades iniciam com uma solenidade religiosa. Depois haverá apresentações do Colégio Militar Hercília de Paula Silva, da fanfarra de Santo Antônio da Platina e de poesias por alunos das escolas municipais.

Ainda em comemoração ao aniversário da cidade, haverá show com o padre Antônio Maria. As festividades acontecem na rua Capitão Estácio, 460.

História do Hospital São José

No dia 03 de agosto de 1971 as irmãs da Associação Beneficente Educacional e Cultural das Irmãs de Santa Catarina e Medéias, chegavam ao município para realizar um antigo sonho: abrir um hospital em Carlópolis.

Inicialmente o hospital funcionou nas dependências do hoje centro de saúde municipal, na Avenida Elson Soares. Alguns anos depois teve suas instalações transferidas para outro local, liderada pela Madre Superiora Adorema Ana Rech, uma gaúcha natural de Flores da Cunha, dona de uma personalidade forte e uma determinação ainda maior que juntamente com sua equipe iniciou os preparativos para sua grande missão: construir um imóvel capaz de abrigar o futuro Hospital São José. Primeiramente, pensou-se em utilizar um antigo imóvel que nos anos 50 que tinha sido idealizada para ser o Hospital Bom Jesus, localizado na Rua Padre Hugo, mas durante a construção foi abandonado. Posteriormente, a Prefeitura doou outro terreno de sua propriedade, localizado na Rua Capitão Estácio, um local amplo mais de 19 mil metros quadrados e bem localizado que poderia tranquilamente abrigar o hospital.

Com doações de moradores, políticos, agricultores e comerciantes em 1975 foi então contratado o construtor Antonio Alves, teve se então o inicio da construção do hospital, não se pode esquecer um nome importante nesse momento Dr. José Merhi Mansur, que foi um dos principais apoiadores da ideia e implantação.

Por 40 anos as irmãs foram responsáveis pelo atendimento no Hospital São José e durante todo esse período passaram por inúmeros desafios, principalmente financeiro. Em 2011 foi tomada uma decisão administrativa de gestão do então Hospital São José, e as irmãs da Associação Beneficente resolveram parar com o ramo hospitalar e focar nas suas instituições de ensino.

Como a Associação tinha outros hospitais, como o hospital da Prata em Minas Gerais, as irmãs inicialmente iriam repassar o hospital para uma empresa que iria gerencia-lo e essa empresa pagaria para a associação um valor referente a locação do imóvel, porém a administração municipal daquela época não estava de acordo. Em 2012 entrou com um mandado de segurança requerendo a administração do hospital e nomeou um interventor para gerir os atendimentos, essa decisão foi considerada pelas irmãs como uma afronta e decidiram sair de Carlópolis e levar essa briga para a justiça.

Em 2013 houve mudança no mandatário municipal, o Hospital São José então era gerido pelo próprio município. Pouco tempo depois o Hospital que realizava internamentos, partos e cirurgias passou a ser apenas um Pronto Atendimento, onde os pacientes de Carlópolis começaram a ser encaminhados a outras cidades a procura de tratamento.

Em 2016 ano de eleições municipais, o então candidato Hiroshi Kubo, ciente das dificuldades relacionadas ao hospital começa a se articular para tentar resolver o problema, mesmo antes da sua eleição ele procura as irmãs da associação e começam uma negociação em caso de vitória de sua chapa, o que acaba acontecendo.

No ano de 2017, Hiroshi Kubo é o novo prefeito de Carlópolis, com o compromisso de dar uma solução para o problema do hospital São José, resolveu fazer um acordo com as irmãs para adquirir o imóvel, após intensas negociações foi se chegado a um valor R$ 2,3 Milhões, incluindo todo o terreno e o imóvel, num total de 19.980 Metros Quadrados. Mas isso era apenas o inicio, o hospital necessitava de uma reforma enorme para se adequar as normas da vigilância sanitária e modernizar sua estrutura. Hiroshi então foi atrás dos recursos necessários, enquanto se buscava os recursos, foi contratado o arquiteto Alexandre Ormeneze, que idealizou o projeto arquitetônico.

Já no ano seguinte, o Prefeito procura fontes de recursos que poderiam financiar o projeto, insistentemente ele buscou junto ao governo federal e estadual e buscou apoio em todos os meios possíveis. Depois de muita insistência, consegue o recurso para a reforma e compra de mobiliário e equipamentos, possibilitando a ampliação do hospital que seria um centro diagnóstico com 249,43m2, orçado em R$ 482.638,61, através do governo estadual. Também vendeu terrenos ociosos que a prefeitura possuía em diversos loteamentos para o pagamento ajuda na implantação do novo hospital de Carlópolis.

Finalmente 2019 os recursos são liberados, é realizada uma licitação e contratada a conceituada Construtora Alvorada para a reforma 1.753,55 m² do antigo prédio que abrigava o Hospital, 249,43 m² de construção do Centro de Diagnóstico e 300 m² do heliponto.

As obras duraram mais de um ano, mas enquanto isso outra duvida surgia no horizonte, quando a obra acabar como reabrir o hospital com todos os procedimentos desejados pela população de Carlópolis, entre elas uma das mais esperada é a volta dos partos para nosso município, procedimento esse interrompido desde 2012, o que faz com que nossas gestantes tenham que viajar mais de 50 kilometros para ter seus bebes

Em 2020, o padrão da entrada da energia elétrica totalmente nova e com capacidade triplicada e com gerador próprio no caso de interrupção da energia da rede, portaria com a guarita para controle de acesso, os muros, as floreiras, calçadas, pavimentação de todo o pátio interno e externo e os estacionamentos. O paisagismo, com novas espécies de árvores, arbustos e flores foi minuciosamente planejado.

Neste período a equipe de saúde, juntamente do o Prefeito Hiroshi e o Jurídico visitam vários hospitais da região, cada um com uma particularidade na gestão. Foram realizados estudos e se chegou a conclusão que a melhor forma seria a concessão de uso do imóvel para uma empresa especializada que subsidiada pela prefeitura municipal prestaria serviços ao município.

Em abril de 2021 a reforma do prédio é finalizada e esta apto a abrigar um novo hospital. Primeiro passo foi voltar o pronto atendimento ao local com ampliações e estrutura digna do povo Carlopolense. O formato de execução dos serviços e gestão do novo Hospital foi amplamente debatido com os vereadores até que chegou em um projeto eficiente e adequado a realidade de Carlópolis.

No ano de 2022 foi realizado a procedimento licitatório para a concessão de uso do prédio, e o contrato de concessão foi assinado em 28 de fevereiro. Com previsão de inauguração no dia 02 de abril e implantação escalonada dos serviços, o hospital de Carlópolis será uma referência na região e atenderá os 22 municípios da 19º regional de saúde.

previsão de empregos no hospital é de 120 pessoas, já empregando de imediato 35 empregados diretos. Com a implantação de um Hospital deste porte na região todos serão beneficiados, inclusive o município com empregos diretos e indiretos no setor da saúde, farmácia, bares , lanchonetes, hotéis, entre outros. A empresa vencedora do Certame já presta serviços médicos na cidade de Santa mariana, onde são encaminhados atualmente a maioria de nossos pacientes, portanto a comunidade já conhece os serviços prestados pela empresa.

A previsão de abertura escalonada do novo hospital esta marcada para o próximo dia 02 de abril, onde também se comemora o aniversário do município. Nesta data o aniversariante é o município mas quem vai ganhar o presente é o povo de Carlópolis que novamente terão seus filhos nascidos no município.