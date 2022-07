‘Progressistas’ faz coligação com o PL

E apoio à reeleição de Jair Messias Bolsonaro

Conduzida pelo presidente em exercício, deputado Cláudio Cajado (BA), o Progressistas realizou em Brasília e com transmissão online, nesta quarta-feira (27), a sua 15ª Convenção Nacional para oficializar, por unanimidade, a coligação com o Partido Liberal (PL) e apoio à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Deu até vontade de voltar ao partido”, brincou ele, que no passado era filiado ao Progressistas e que participou da convenção ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Em seu discurso, Bolsonaro reforçou o empenho do Governo Federal em continuar lutando pela democracia e pela liberdade das pessoas. Evidenciando o trabalho de grandes líderes do Progressistas, o presidente também enalteceu a harmonia entre o Legislativo e o Executivo, pensando em pautas que efetivamente contribuam para o desenvolvimento do País, especialmente às pessoas mais vulneráveis.

O ministro-chefe da Casa Civil e presidente licenciado do Progressistas, Ciro Nogueira (PI), deu as boas vindas ao presidente do País durante a convenção e reforçou a necessidade da continuidade do atual governo, que enfrentou grandes desafios nos últimos anos, como a pandemia e a guerra na Ucrânia, e que poderá encaminhar o Brasil para se tornar uma das grandes potências mundiais a partir de 2023.

“O senhor, presidente Bolsonaro, pode ter certeza que o Progressistas está totalmente comprometido com a sua reeleição. Afinal, o País não pode retroceder, e temos uma oportunidade ímpar de nos tornarmos uma liderança mundial. O senhor enfrentou os piores momentos, e nenhum outro presidente enfrentou uma guerra e nem mesmo uma pandemia. Vamos fazer uma viagem mais tranquila no segundo mandato. Nosso País precisa de um comandante, e este comandante é o senhor”, afirmou Nogueira.

Para o presidente da Câmara dos Deputados, progressista Arthur Lira (AL), a união de forças deve continuar para que todos voltem a acreditar em dias melhores no futuro, e isso significa o irrestrito apoio ao PL e também ao presidente Bolsonaro.

“Presidente, recebemos o senhor com muita fidelidade, alegria e unanimidade, a nossa coligação vem forte para as Eleições 2022. Aproveito a nossa convenção para pedir o empenho de todos que vão disputar eleições este ano: que todos nós façamos uma campanha limpa, esclarecedora e altiva”, disse Lira.

Líder do Governo na Câmara, o progressista Ricardo Barros evidenciou, durante a convenção nacional, a grande luta do Executivo para a aprovação de pautas que efetivamente contribuíram para a melhora do País, mesmo diante das adversidades.

“Temos menos desemprego, a inflação está caindo e com uma política social aprimorada com o Auxílio Brasil. Por esses feitos e tantos outros, o nosso partido apoia o presidente Jair Bolsonaro e vai atuar pela reeleição dele.”

DISPUTADA – Com o público de aproximadamente mil pessoas que lotaram o Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, a Convenção Nacional do Progressistas contou com a presença de parlamentares que atuam em Brasília e em todos os Estados do País. Também recebeu na oportunidade pré-candidatos recém-filiados ao partido e que disputarão, nas Eleições 2022, os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador e governador.

Compuseram a mesa diretora da Convenção Nacional do Progressistas: Cláudio Cajado (presidente em exercício), Ricardo Barros (líder do Governo na Câmara), André Fufuca (líder do Progressistas na Câmara), Aldo Rosa (secretário-geral do Progressistas), Tereza Cristina (ex-ministra da Agricultura), senador Esperidião Amin e o governador de Roraima, Antonio Denarium.

Em um segundo momento, compuseram a mesa da Convenção Nacional do Progressistas o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

DISCURSOS – Os seguintes progressistas fizeram uso da palavra durante a Convenção Nacional: deputado Cláudio Cajado, deputado Ricardo Barros, deputado Laércio Oliveira, senador Esperidião Amin, deputada Celina Leão, candidato a deputado federal Wanderlei Silva, governador Antonio Denarium, senador Luiz Carlos Heinze, deputado Christino Áureo, deputado Covatti Filho, governador Gladson Cameli, deputada Maria Victoria, deputado Neucimar Fraga, deputada Tereza Cristina, ministro Ciro Nogueira e o presidente da Câmara Arthur Lira.

Após o discurso do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deu-se por encerrada a 15ª Convenção Nacional do Progressistas, homologando com unanimidade a coligação com o PL e apoio à reeleição do atual líder do Executivo.