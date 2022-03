PP promove grande evento sábado com filiações de lideranças do PR

Presenças de Arthur Lira, Ciro Nogueira, Ratinho Junior e Guto Silva

A presidente do PP (partido Progressistas ) do Paraná, deputada estadual Maria Victória, anunciou a realização de um grande evento de filiação, no sábado (12), em Curitiba, com as presenças do presidente da Câmara, Arthur Lira; do ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira; do líder do governo Bolsonaro, deputado Ricardo Barros; do líder do PP na Câmara, deputado André Fufuca, do governador Carlos Massa Ratinho Jr (PSD) e do pré-candidato ao senado, Guto Silva.

O evento será realizado no Jockey Club do Paraná, às oito horas. Terá as presenças do prefeito de Curitiba, Rafael Greca; da ex-governadora e conselheira da Itaipu Binacional, Cida Borghetti; do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati além de deputados federais, estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças nacionais e regionais.

Entre os novos progressistas já confirmados que se filiarão estão , além de Guto, os deputados Tião Medeiros e Pedro Deboni Lupion. Também o presidente da Fetranspar, Coronel Malucelli e o ídolo mundial do MMA, Wanderlei Silva. Novos nomes de deputados estaduais, federais e lideranças paranaenses devem ser confirmados nas próximas semanas. A janela partidária segue até o dia primeiro de abril.