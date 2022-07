PP confirma a pré-candidatura de Guto; Ratinho na convenção

Evento vai oficializar concorrentes para o pleito

O Progressistas realiza no próximo sábado (23), às 9 horas, em Londrina, a convenção estadual para oficializar os candidatos para as eleições de outubro. A presidente estadual, deputada Maria Victória, entregou o convite do evento ao governador Carlos Massa Ratinho Jr no Palácio Iguaçu. Ele confirmou a presença.

Maria Victória afirma que o partido construiu chapas fortes com lideranças preparadas para representar “muito bem a população paranaense.

O PP vai confirmar o apoio à reeleição de Ratinho Jr, a candidatura de Guto Silva ao Senado e as chapas com 31 candidatos e candidatas a deputado federal e 55 a deputado estadual.

“O PP hoje é uma das principais forças políticas do Paraná. Fizemos uma série de eventos de qualificação ao longo dos últimos anos e vamos apresentar candidatos qualificados para ajudar no desenvolvimento do Paraná e do Brasil”.

A convenção terá a presença dos seis deputados estaduais (Galo, Guto Silva, Luiz Carlos Martins, Maria Victoria, Soldado Adriano José e Tião Medeiros); dos seis deputados federais (Christiane Yared, Evandro Roman, Marco Brasil, Osmar Serraglio, Pedro Lupion e Ricardo Barros), da ex-governadora Cida Borghetti e dos 22 prefeitos, 33 vice-prefeitos e mais de 300 vereadores do PP de todas as regiões do Estado.

LONDRINA – Londrina foi escolhida pela executiva do partido para sediar a convenção em reconhecimento a administração inovadora e eficiente do prefeito Marcelo Belinati.

Com aprovação superior a 80 %, Marcelo é o prefeito mais bem avaliado entre as grandes cidades do país.