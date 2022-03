MDB realiza evento com a presença do Presidente nacional

Novas filiações serão abonadas pelo deputado paulista Baleia Rossi

O MDB do Paraná promove nesta segunda-feira (28), em Curitiba, um evento com a filiação de lideranças que se somam ao partido.

O encontro vai contar com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi (foto).

O partido tem recebido novas lideranças de todo o estado com o objetivo aumentar a bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, lançando nas eleições deste ano uma chapa completa de candidatos para deputados estadual e federal e ao senado.

SERVIÇO:

Evento de novas filiações do MDB-PR

Dia 28 de março, segunda-feira, às 18h

Restaurante Portal – Av. Manoel Ribas, 5800, Santa Felicidade, Curitiba.