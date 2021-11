MDB realiza Convenção Estadual da Juventude

Evento político reuniu centenas em Almirante Tamandaré(Região metropolitana de Curitiba)

Promovida Convenção Estadual da Juventude neste sábado, no Clube Campestre Sindicom, em Almirante Tamandaré.

Mais de 300 jovens se fizeram presentes, com a participação de lideranças nacionais do MDB, “mostrando que a chama do nosso partido está reacendendo. Parabéns ao novo presidente da JMDB-PR, Eduardo Ferreira, e todo o Diretório, saibam que vocês podem contar comigo”, disse o presidente da sigla no Paraná, deputado estadual Anibelli Neto.

Ele adicionou ter ficado muito honrado de ser prestigiado junto com outros correligionários ao receber o diploma de Reconhecimento Ulysses Guimarães.

Presentes também o ex-governador Orlando Pessuti e o deputado federal Sérgio Souza.