MDB registra chapa completa e confirma apoio ao governador

Sigla dá suporte à candidatura de Simone Tebet para presidência da República

O MDB do Paraná realizou nesta segunda-feira (dia 25), a Convenção Estadual do partido para homologação das candidaturas para deputados estaduais e federais, Senado e apoio na majoritária. O encontro, realizado no salão de eventos do restaurante Cascatinha, em Curitiba, reuniu mais de 500 emedebistas.

Os convencionais votaram pelo apoio ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), que disputará sua reeleição este ano com a ajuda do MDB. O ex-governador Orlando Pessuti, foi escolhido como candidato ao Senado e a sigla aprovou a chapa completa de deputados estaduais e federais.

“Queremos reafirmar a carta programática do MDB que apresentamos anteriormente com políticas para a saúde, educação, infraestrutura e tantas outras áreas que podemos ajudar avançar com o jeito emedebista. Conte com a gente para decidir a eleição no primeiro turno!”, declarou o presidente do MDB do Paraná, deputado Anibelli Neto, em seu discurso no evento.

O vice-presidente do MDB-PR, Renato Adur, comentou do novo momento da legenda. “Esse importante passo que estamos dando hoje é resultado de diálogo, que viemos construindo junto com a base do partido ao longo do tempo para fortalecer o MDB. Agora vamos trabalhar juntos e reeleger o governador Ratinho Junior, que já mostrou que o Paraná da certo e as ações de fato acontecem”.

Ratinho falou da amizade construída com o MDB através da transparência e da seriedade, e que a aliança é avalizada pelas lideranças que dão a garantia de uma base forte para continuar desenvolvendo projetos que estão modernizando o estado. “Eu quero ganhar com o MDB, e quero governar com o MDB do Paraná, vamos juntos”, declarou o governador.

“O MDB está com você, Ratinho Junior, o MDB escolhe apoiar pessoas honestas, competentes. Vossa excelência provou através do trabalho nesses anos que tem competência para transformar para melhor a vida dos nossos paranaenses. Conte com a nossa bancada federal e nossos candidatos a deputado federal”, disse o deputado federal Sérgio Souza, tesoureiro do MDB do Paraná.

Após confirmação de seu nome como candidato ao Senado, Pessuti disse que volta pela porta da frente, e não pela porta dos fundos como queriam antigamente, e afirmou estar pronto para a campanha. “Não estou cansado fisica nem politicamente. Me orgulho de ser emedebista, de ter sido vice-governador e governador, deixando marcas positivas através de uma história limpa e correta na vida pública. Precisamos de um senador para honrar e trabalhar pelo povo do Paraná, tenham a certeza de que vou fazer isso. Obrigado aos nossos militantes e convencionais”, concluiu.

Para presidente da República o MDB do Paraná apoiará a candidatura própria do partido com a senadora Simone Tebet, que será oficializada na Convenção Nacional nesta quarta-feira (27), em Brasília.