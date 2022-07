MDB do Paraná vai oficializar candidatos

Marcada data da convenção para o dia 25

A executiva do MDB do Paraná se reuniu, nesta semana, na sede do Diretório Estadual (foto), para definição do dia e local da convenção que irá oficializar as candidaturas do partido.

O evento será realizado no dia 25 de julho, das 16 às 20 horas, de forma online e presencial no salão de eventos Cascatinha, Avenida Manoel Ribas, nº 4.455, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba.

Segundo o presidente estadual, deputado Anibelli Neto, a convenção será realizada híbrida para que todos possam participar e deixar o processo mais democrático.

“Já realizamos 11 encontros regionais, mais cinco estão previstos, em todos os locais ouvimos as bases e os pré-candidatos que estão empolgados para realizarmos a convenção. A executiva está entusiasmada com as reuniões regionais que demonstram como o partido está fortalecido e preparado para essas eleições”, assinalou Anibelli.

Para o vice-presidente do MDB, Renato Adur, a atual gestão do partido vem trabalhando para lançar no dia da convenção uma chapa completa de candidatos. “Teremos candidatos a deputados estaduais e federais de todos os cantos do Paraná, com representatividade de diversos segmentos da sociedade”, pontuou.

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, acredita que a legenda terá “um resultado muito positivo” no pleito de dois de outubro próximo.

Na convenção do dia 25, será deliberado também sobre a candidatura ao Senado e coligação com a Majoritária.

Conforme a legislação eleitoral, as convenções estarão permitidas a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto.