Luísa é primeira brasileira a integrar grupo de jovens parlamentares da ONU

A deputada participou do International Education Day

A deputada federal Luísa Canziani (PTB-PR) participou nesta segunda-feira (24), do evento organizado pelo Grupo de Jovens Parlamentares das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Luísa é membro titular da entidade, a primeira parlamentar brasileira a conquistar o cargo e única participante da América Latina. Foi o primeiro evento oficial do grupo neste ano e abordou temas como educação e participação de mulheres e jovens na política.

Juntamente com a deputada Luísa, participaram outras sete pessoas, representantes de grupos de estudantes da Europa e de países africanos. A deputada falou sobre a participação de jovens e mulheres no processo democrático e a importância da educação.

“A educação é fundamental para que possamos incluir os jovens, e principalmente as mulheres, no processo democrático, que se inicia com maior acesso ao mercado de trabalho. Nesse sentido, afirmo que a educação profissional e tecnológica deve ser vista pelos jovens como uma oportunidade de carreira em todo o mundo”, salienta.

Na Câmara dos Deputados, emenda da deputada Luísa ao Fundeb, aprovada no final do ano passado, permite a realização de convênios entre a rede pública com instituições especializadas em educação profissional. O objetivo é disseminar a educação profissional aumentando a empregabilidade dos jovens.

“A pandemia certamente impactou negativamente a geração de empregos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A dificuldade de inserção dos jovens no mercado de trabalho, no entanto, não é algo novo e está associada à baixa qualidade educacional e à falta de qualificação profissional que ofereça melhores condições de trabalho e mais oportunidades”, salientou.