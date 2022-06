Prefeito Rafael Greca consolida proposta do PSD, avalia Romanelli

Prefeito de Curitiba se filiou ao partido ontem em grande evento

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse neste sábado, dia 25, que a filiação do prefeito Rafael Greca no partido fortalece a proposta de um Paraná inovador com desenvolvimento sustentável e programas de grande alcance social.

“A chegada do prefeito Rafael Greca ao PSD, com toda a representatividade que ele traz para o partido, consolida um período de harmonia política que o governador Carlos Massa Ratinho Junior soube construir”, disse o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que participou do ato de filiação de Greca que reuniu mais de duas mil pessoas na Sociedade Thalia em Curitiba.

“O fortalecimento do PSD é a força da proposta de transformar o Paraná num Estado moderno e inovador”, completou Romanelli adicionando que Curitiba lidera vários rankings nacionais e internacionais de qualidade de vida. “Além disso, a cidade tem programas como o Armazém da Família, a Fazenda Urbana, as hortas comunitárias e a criação de dezenas de parques e a preservação de nascentes e cursos d’água”, disse.

A filiação de Greca, segundo o deputado, teve uma caráter suprapartidário. “Isso mostra a expressão política que tem nos contextos estadual e nacional”.

Além de prefeitos e vereadores de diversas cidades paranaenses, o ato contou com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; do senador Nelsinho Trad (MS), líder do PSD no Senado; dos prefeitos Topázio Silveira Neto (Florianópolis), Guti Costa (Guarulhos) e Fuad Nonam (Belo Horizonte); dos deputados Ricardo Barros (PP), líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados; Luciano Ducci (PSB), Paulo Martins (PL) e Stephanes Júnior (PSD).

Cidade exemplar – Para Romanelli, a proposta do PSD já está na fase concreta no Paraná e será ampliada na medida que lideranças como a do prefeito Rafael Greca compõem o forte grupo político construído pelo governador”. “Greca traz ao PSD a experiência de um prefeito capacitado, de um urbanista com olhar para o futuro e de gestor preocupado com quem mais precisa”, salientou.

“Greca tem uma marca que será difícil de ser batida. É a única pessoa a ser eleita três vezes para comandar a prefeitura de Curitiba”, completou.

O chefe do executivo faz uma gestão inovadora que recuperou a autoestima de Curitiba, após um período em que ficou mal cuidada, detalhou, “Greca promoveu intervenções de mobilidade para torná-la ainda mais moderna e funcional. Resgatou a pauta ambiental que se junta às ações no campo social, para estimular que a cidade seja um modelo de sustentabilidade”.

“Esse conhecimento prático de Greca à frente da nossa Capital pode, e deve, ser utilizado para inspirar e auxiliar os pequenos e médios municípios paranaenses a avançar em soluções urbanas”, concluiu o parlamentar.